19-Jähriger brettert mit 170 km/h über A1 – Polizei nimmt ihm Führerausweis auf Probe ab

Die Polizei führte am späten Freitagabend auf der Autobahn A1 bei Spreitenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach Mitternacht bretterte ein Audi mit 170 km/h an der Kontrollstelle vorbei. Erlaubt gewesen wären 120 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergab dies eine strafbare Überschreitung um 43 km/h, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Nur wenige Minuten später konnte der Autolenker, ein Iraker mit Wohnsitz im Kanton Zürich, auf der Autobahn in Urdorf angehalten werden. Ihm wurde die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnet und der Führerausweis auf Probe sofort abgenommen.

