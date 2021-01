1400 Tonnen Schnee auf dem Denner-Dach sorgen für langen Grosseinsatz der Feuerwehr

Seit 25 Jahren steht Roger Kohler in Diensten der Feuerwehr, aber einen Einsatz wie am vergangenen Samstag hat der Kommandant der Feuerwehr Regio Mellingen noch nie erlebt. Am Freitagnachmittag erhielt er einen Anruf des Abwarts der Denner-Verteilzentrale in Mägenwil. Dieser berichtete ihm von der problematischen Dachlast durch den enormen Schneefall der letzten Stunden. Die Schneemassen auf dem Dach türmten sich auf 32 bis 40 Zentimeter. «Aber die Statik ist wohl nur für 25 Zentimeter ausgelegt», sagt Kohler.