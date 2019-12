100 Gäste zum 100. Geburtstag: Bernhard Scherer feierte im grossen Stil

«Die Luft in unserem Dorf scheint den Einwohnern gut zu bekommen», sagte Gemeindeammann Werner Scherer (SVP) anlässlich des 100. Geburtstags von Bernhard Scherer. Dieser ist in Killwangen geboren und immer noch wohnhaft – und durfte am Donnerstag in der Mehrzweckhalle seinen 100. Geburtstag feiern.

Die beiden Scherers sind zwar verwandt, aber weit entfernt: «Er hat mir viel über meine Familie, die Gemeinde und über meine Wurzeln hier in Killwangen erzählt», sagte der Gemeindeammann in seiner Rede an den Geburtstags-Senior.