Baden im Aargau Wie ist das so im halboffenen Thermalbad? Wir haben nachgefragt Seit dem 1. März dürfen Thermalbäder ihre Aussenbereiche wieder geöffnet haben. Eine erste Zwischenbilanz fällt jedoch durchwachsen aus. Aussicht auf Besserung gibt es momentan nicht. Denn während Fitnesscenter bald wieder geöffnet haben dürften, müssen die Innenbereiche bei den Thermalbädern weiterhin geschlossen bleiben.

(has) Seit rund zwei Wochen darf man in den Aussenbereichen von Thermalbädern wieder baden. Die Freude darüber ist bei den Betreibern gemischt. Es sei nur ein Tropfen auf den heissen Stein, sagt die Marketingleiterin Heidi Feuz vom Thermalbad in Bad Schinznach. Hinzu komme mehr Putzarbeit und die Maskenpflicht für die Angestellten.

Auch in Bad Zurzach hat man zu dieser Zeit normalerweise viel mehr Gäste, aber die, die da sind, freuen sich dafür umso mehr, endlich wieder im warmen Wasser liegen zu können.

Eine komplette Eröffnung der Bäder ist bisher nicht in Sicht, für die Gäste der Bäder unverständlich, schliesslich könne man sich im Fitnessstudio genauso anstecken.

Aber immerhin, wenigstens dürfe man wieder baden, gerade bei diesem Wetter einfach nur schön.