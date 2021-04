Bad Zurzach Kollision zwischen parkierenden Autos verursacht mehrere tausend Franken Sachschaden Bei einem Zusammenstoss zweier parkierender Autofahrer in Bad Zurzach entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 48-jähriger Autofahrer wollte am Montagabend um zirka 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Bad Zurzach seinen Nisssan rechts am Strassenrand parken. Dabei stiess er mit einem wendenden Hyundai zusammen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich an die Mobile Polizei in Schafisheim zu wenden.

