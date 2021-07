Übernahme Erster ausserkantonaler Standort: Psychiatrische Dienste Aargau expandieren nach Zürich Mit der Übernahme der Psychiatrie Rehalp AG betreiben die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) erstmals einen ausserkantonalen Standort. Die Zürcher Praxis soll insbesondere das Angebot der Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie ergänzen.

Die PDAG übernehmen die Praxis für Psychiatrie Rehalp AG in Zürich. Britta Gut

Mit mit der Übernahme der Praxis für Psychiatrie Rehalp AG in Zürich betreiben die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) erstmals einen ausserkantonalen Standort. Psychiatrie Rehalp AG wurde 2005 von PD Dr. med. Ursula Schreiter Gasser gegründet und wird seither von ihr geleitet. Die Praxis ergänzt insbesondere das Angebot der Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie der PDAG, heisst es in einer Medienmitteilung.

Jean-François Andrey, CEO der PDAG. (22. Juni 2020) Britta Gut

Die 2005 eröffnete und 2012 in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Praxis Rehalp deckt das ganze Spektrum der Erwachsenenpsychiatrie mit psychiatrisch-psychotherapeutischer Diagnostik und Behandlung ab. Der Schwerpunkt liegt auf Patientinnen und Patienten im höheren Lebensalter. Die Memory Clinic mit Demenzabklärung, -behandlung, -beratung und -begleitung etwa ist einzigartig in einer privaten Praxis. Damit wird das ambulante Angebot der Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie (KAN) der PDAG wertvoll ergänzt. Das fünfköpfige Team der Praxis, bestehend aus Ärztinnen und Psychologinnen, verfügt über langjährige klinische Erfahrung. CEO Jean-François Andrey zeigt sich erfreut über die Tochtergesellschaft: «Sich mit hoher Professionalität und grossem Engagement für die psychische Gesundheit einzusetzen, ist für alle Beteiligten beider Unternehmen eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, nun zusammen diesen Weg weiterzugehen.»

Nachfolge wird in den nächsten Monaten evaluiert

Die Übernahme der Praxis als 100-prozentige Beteiligung der PDAG erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2021. Die Praxis wird innerhalb der KAN unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Dan Georgescu ins Zentrum für Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie und Psychosomatik integrier. Die fachliche und unternehmerische Führung der Praxis Rehalp bleibt bis Mitte 2022 bei PD Dr. med. Ursula Schreiter Gasser, der bisherigen Inhaberin. Da sich die Fachärztin langsam aus dem Praxis-Alltag zurückziehen und in den Ruhestand begeben möchte, wird ihre Nachfolge in den nächsten Monaten gemeinsam evaluiert.

Die PDAG sind im Kanton Aargau mit stationären, tagesstationären und ambulanten Angeboten an 15 verschiedenen Standorten vertreten, um eine wohnortnahe psychiatrische Versorgung sicherzustellen. Für eine integrierte Versorgung ist zudem die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partnern essentiell. So bleiben die bewährten Kooperationen der Praxis Rehalp erhalten und sollen weiter gestärkt werden. Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit der Klinik Hirslanden Zürich, in der die Praxis den psychiatrischen Konsiliar- und Liaisondienst verantwortet. (az)