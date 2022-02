Ausbildung Tipps zu Stellensuche und Vorstellungsgespräch: Programm bereitet Lehrlinge im Aargau auf berufliche Zukunft vor Von Januar bis Juni 2022 findet in zehn Aargauer Berufs- und Wirtschaftsschulen zum zwölften Mal das Programm «On the move» statt. Durch Informationsveranstaltungen werden Lernende auf die Zeit nach der Lehre vorbereitet.

Lernende erhalten dank «On the move» unter anderem Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Symbolbild: Unsplash

Mit dem Programm «On the move» bieten zehn Aargauer Berufs- und Wirtschaftsschulen ihren Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern diverse Kurse an, die sie auf die Zeit nach der Lehre vorbereiten und vor dem Fall in die Arbeitslosigkeit schützen sollen.

Von Januar bis Ende Juni können Lehrpersonen für ihre Schüler und Schülerinnen diverse Module buchen, welche unter anderem aus fiktiven Vorstellungsgesprächen, Beurteilungen von Bewerbungsdossiers und Einzelberatungen bestehen. Ausserdem können die Jugendlichen für 20 Franken Bewerbungsfotos in verschiedenen Aargauer Fotofachgeschäften machen lassen.

Nebst den genannten Modulen informiert das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) die Lernenden über den Schweizer Arbeitsmarkt und die Plattform «ask!-Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf» klärt in Einzelberatungen über die jeweiligen Weiterbildungsmöglichkeiten auf. Ebenfalls gibt es einen Kurs zur effizienten Nutzung der Sozialen Medien bei der Stellensuche.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird das diesjährige Programm teilweise auch online angeboten. Das Projekt wird gemeinsam vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), «stage-on-air»,«ask!», Human Flow und verschiedenen Aargauer Fotofachgeschäften durchgeführt. «Das Angebot wird sowohl von Lernenden als auch von Lehrkräften sehr geschätzt» wird Janine Käser, Programmleiterin im AWA in einer Mitteilung des Kantons zitiert.

An folgenden Schulen finden die Veranstaltungen statt: Berufsschule Aarau, Handelsschule KV Aarau, Berufsfachschule Baden, Berufs- und Weiterbildung Zofingen, Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Brugg, Bildungszentrum Brugg, Zentrum Bildung Baden, Brugg und Zurzach, Berufsbildungszentrum Freiamt Lenzburg in Wohlen. (mek)