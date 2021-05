Auffahrtswochenende Geschwindigkeitskontrollen im Aargau: Sechs Schnellfahrer und ein Töff-Raser müssen Führerausweis abgeben Die Aargauer Kantonspolizei führte über das Auffahrtswochenende an mehreren Orten Geschwindigkeitskontrollen durch. Sieben Personen mussten ihren Führerausweis abgeben. Ein Motorradfahrer war so schnell unterwegs, dass sein Fahrzeug sichergestellt wurde.

Das Lasermessgerät der Kantonspolizei Aargau im Einsatz Kapo Aargau

Am Donnerstag positionierte sich die Aargauer Kantonspolizei mit dem Lasermessgerät im Ausserortsbereich von Remigen. Drei Autolenker waren mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h bis 143 km/h unterwegs. Sie mussten den Führerausweis sofort abgeben, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Zudem wurden sie an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

Am Freitag kam das Lasermessgerät in Vordemwald auf der Boowaldstrecke zum Einsatz. Auch hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Kurz nach 15 Uhr erwischte die Polizei einen 36-jährigen Deutscher, der mit seinem Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 155 km/h unterwegs war. Ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h im Ausserortsbereich ist der sogenannte Rasertatbestand erfüllt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete umgehend eine Strafuntersuchung gegen den Mann. Sein Motorrad wurde vorläufig sichergestellt. Zudem musste er auch den Führerausweis abgeben.

Ein weiterer Motorradfahrer, ein 24-jähriger Schweizer, wurde mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen. Auch er wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, durfte jedoch weiterfahren. Allerdings muss der junge Mann ebenfalls mit einem späteren Ausweisentzug rechnen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle führte die Polizei am Sonntag im Ausserortsbereich von Rupperswil durch. Während der rund dreistündigen Kontrolle gingen ihr zwei Schnellfahrer ins Netz. Anstelle sich an die erlaubten 80 km/h zu halten, fuhren die beiden Autolenker 114 km/h und 122 km/h. Beide Lenker wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

