Aktion 125 Jahre Aargauer Freisinnige: FDP pflanzt Jubiläumsbaum Die Partei pflanzte in Aarau eine Linde und will die Früchte bereits bei den kommenden Wahlen 2023 ernten.

Zum 125-jährigen Bestehen der FDP Aargau wurde in den Gönhardgütern in Aarau eine Silberlinde gepflanzt. Zvg

Nationalrätin Maja Riniker, Benjamin Böhler (Co-Präsident FDP Aarau), Grossratsvize Lukas Pfisterer, Regierungsrat Stephan Attiger, Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth, Felix Matthias (OK-Präsidium Jubiläumsfeier), FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart und FDP-Aargau-Geschäftsführer Stefan Huwyler (von links) griffen am Samstag in Aarau zur Schaufel und pflanzten in den Gönhardgütern eine Silberlinde.

Anlass ist das 125-jährige Bestehen der Aargauer Freisinnigen. Ständerat und FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart verglich die politische Arbeit seiner Partei mit einem Baum, der für ein Gedeihen starke Wurzeln und einen kräftigen Stamm benötigt, um zu wachsen, Widrigkeiten zu trotzen und neue Blüten und Früchte hervorzubringen. Diese Früchte wolle die FDP im ­nächsten Jahr bei den eidgenössischen Wahlen ernten. (az)