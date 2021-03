Abtwil Motorradfahrer kollidiert nach Überholmanöver und verletzt sich tödlich Ein Motorradfahrer wollte in einer Kurve ein Auto überholen. Dabei verlor dieser die Herrschaft über seine Maschine, stürzte und schlitterte in ein entgegenkommendes Auto. Er verstarb auf der Stelle.

Kapo-Sprecherin Aline Rey im Interview mit TeleM1. TeleM1

Ein 48-jähriger Motorradlenker fuhr am Sonntagnachmittag, etwa um 16.20 Uhr durch Abtwil. Ausgangs der Gemeinde, in Richtung Aettenschwil, wollte er in einer Kurve ein Auto überholen. Dabei verlor er die Kontrolle, kam zu Fall, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Motorradlenker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die 29-jährige Autolenkerin wurde mit einem Schock ins Spital überführt.

Das Überholmanöver des Motorradfahrers endete tödlich. Kapo Aargau

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Zur Tatbestandsaufnahme sei die Unfallgruppe aufgeboten worden.

Die Strecke zwischen Abtwil und Aettenschwil musste für rund 8 Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die örtliche Feuerwehr eingerichtet.

