Ab 1. November Neuer Ausländerausweis im Kreditkartenformat für EU/EFTA-Staatsangehörige Der neue Ausländerausweisersetzt alle noch bestehenden Ausländerausweise für EU/EFTA-Staatsangehörige in Papierform. Der neue biometrische Ausweis ist im Kreditkartenformat.

Der Papierausweis hat im Aargau hat bald ausgedient. Bildmontage AZ: Urs Bosshard/Kanton AG

Am 1. November führt der Kanton Aargau den neuen Ausländerausweis AA19-EU/EFTA im Kreditkartenformat (ohne Chip) ein. Dies teilt der Kanton am Dienstag mit. Die technische Umstellung beim Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA) erfolge am Wochenende des 30. und 31. Oktobers. Ab dann werden keine Papierausweise mehr ausgegeben.

Die bisherigen Ausweise bleiben noch bis zu ihrem Ablaufdatum gültig. Eine vorzeitige Umwandlungen der Papier- in Kreditkartenausweise sei laut Kanton nicht möglich. Vor dem Ablauf wird vom Staatssekretariat für Migration eine Erinnerung für die Erneuerung des Ausweises ausgegeben.

Für das Erstellen oder Erneuern eines Ausländerausweises müssen EU/EFTA-Staatsangehörige neu zu einem persönlichen Termin im Ausweiszentrum Aargau in Aarau erscheinen. Dort werden Foto und Unterschrift elektronisch erfasst. (phh)