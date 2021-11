Aargauische Gebäudeversicherung 10'000 Franken: Judo Club Bad Zurzach gewinnt Sportförderungspreis Gesucht wurden Schulen, Klassen, Vereine oder Clubs, die sich auch während der Corona-Pandemie weiterhin für Bewegung für Jugendliche und Kinder eingesetzt haben und weiterhin einsetzen. Die Aargauische Gebäudeversicherung kürte den Judo Club Bad Zurzach zum Gewinner des zum zweiten Mal verliehenen Sportförderungspreis.

Während der Coronapandemie waren die Schulen eine Zeit lang geschlossen, Sportclubs und -vereine ebenfalls. Für Kinder und Jugendliche fielen damit viele sonst alltägliche Möglichkeiten zur Bewegung weg, obwohl der Schulstoff trotzdem bewältigt werden musste. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat zusammen mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau deshalb Projekte gesucht, die trotz den schwierigen Bedingungen auf die Beine gestellt wurden und so zum Ausgleich der Jugendlichen und Kinder beigetragen haben.

Am Freitag kürte die AGV nun den Judo Club Bad Zurzach unter neun Projekten zum Sieger des zum zweiten Mal verliehenen Preises. Dessen Projekt beschreibt die AGV in ihrer Mitteilung folgendermassen:

«Die Trainings des Judo Clubs waren coronabedingt unterbrochen. Die Verantwortlichen wollten die Schliessung jedoch nicht einfach hinnehmen. Mit den JCBZ Challenges hat sich der Judo Club Bad Zurzach einer Tugend des Judos gewidmet: «Verantwortung übernehmen – für mich und mein Umfeld». In den Challenges wurden alle Aspekte des menschlichen Körpers und Geistes gefördert und gefordert.

Es wurden Gruppen gebildet und für jede Woche formulierte das OK neue Aufgaben. Am Ende der Woche rapportierte die Gruppe, wer welche Aufgaben erfüllt hat, und das OK übernahm die Punkteverteilung. Die Teilnehmenden sammelten einzeln Punkte, jedoch gab es auch Familien-Challenges, um die ganze Familie zu aktivieren. Das Projekt wurde erst beendet, als draussen die Trainings wiederaufgenommen werden konnten. Weil die Challenges so gut angekommen sind, werden sie ein einem Folgeprojekt Judo + weitergeführt. Das Projekt hat die Jury überzeugt: Das OK hat sehr engagiert die Challenges ausgearbeitet und die Punkteauswertung gehandhabt und es wurden nicht nur an die Clubmitglieder gedacht, sondern auch an deren Familienmitglieder. Das Projekt hat somit auch einen wesentlichen Beitrag für die psychische Gesundheit beigetragen.»

Im kleinen aber feierlichen Rahmen sei der Preis verliehen worden. Damit kamen für den Judo-Club Bad Zurzach auf dem ersten Platz eine Prämie von 10'000 Franken. Auch das zweit- und drittplatzierte Projekt gingen mit 3000 respektive 1500 Franken nicht leer aus. Wer nicht auf dem Podest stand, erhielt einen Trostpreis, schreibt die AGV. Alle anwesenden Wettbewerbsteilnehmenden erhielten ein Kartenspiel.

Die Jury bestand aus Denise Widmer, Verwaltungsrätin der AGV und Gesamtleiterin des Kinderheimes Elisabeth in Olten, Christan Koch, Sportbeauftragter und Leiter der Sektion Sport (BKS), Brigitta Luisa Merki, Kuratorin von tanz&kunst königsfelden, Ueli Haller, Gemeindepräsident von Meisterschwanden sowie Michael Mülli, ehemaliger Redaktor der AZ-Medien.