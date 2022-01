Aarburg/Gränichen Dank Diensthund Kantos: Polizei verhaftet insgesamt fünf Einbrecher Die Polizei konnte in der Nacht auf Samstag fünf Männer ohne Wohnsitz in der Schweiz festnehmen - auch dank dem Einsatz eines Diensthundes.

Polizeihund Kantos verfolgte drei Einbrecher. Kapo AG

In Gränichen brachen am Freitagabend ein 41-jähriger Mazedonier und ein 31-jähriger Albaner in einem Einfamilienhaus ein. Die umgehend alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und konnte die beiden Einbrecher beim Verlassen des Hauses festnehmen.

Eine ähnliche Situation ereignete sich am Samstagmorgen in Aarburg. Kurz nachdem bei der Polizei eine Einbruchsmeldung eingegangen war, flüchteten drei Männer in einem Personenwagen. Dabei kreuzten sie die anrückenden Polizeikräfte. Die Täter liessen daraufhin das Fahrzeug stehen und rannten ins nahe Quartier.

Dank des Diensthundes Kantos von der Gletscherhöhle konnte die Täterschaft letztlich angehalten und verhaftet werden. Bei den drei Männern handelt es sich um zwei 19-jährige und einen 16-jährigen Nordafrikaner.

Die Kantonspolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau ihre Ermittlungen aufgenommen. (phh)

