Aarburg Vom Besteck bis zum Perserteppich: Im geschlossenen Hotel Krone hoffen die Leute auf Spezielles und Schnäppchen Am Montag und Dienstag war die Reihe an den Gastro-Betreibern, nun dürfen auch Private in die Räumlichkeiten des per Ende 2021 geschlossenen Hotels Krone in Aarburg kommen und Teile des Inventars ersteigern.

Exklusiv für Abonnenten

Sie stehen auch zum Verkauf: Diese Bilder und Teppiche stossen auf Interesse. Bild: Beat Wyttenbach

Am Montag und Dienstag war die Reihe an den Gastro-Betreibern, seit gestern dürfen auch Private in die Räumlichkeiten des per Ende 2021 geschlossenen Hotels Krone in Aarburg kommen und Teile des Inventars ersteigern. Teller, Fondue-Sets, Gläser, Karaffen, Besteck, aber auch Bilder, Stühle, Perserteppiche oder Festzelt-Tische und -Bänke oder ein guter Tropfen Wein warten auf potenzielle Käuferinnen und Käufer – nur, um einen verschwindend kleinen Teil des Inventars zu nennen, das Gastronom Bruno Lustenberger zum Verkauf anbietet.

«Meine Berufskolleginnen und -kollegen haben mir Anfang Woche buchstäblich die Türen eingerannt, so gross war das Interesse. Aus allen Teilen der Schweiz sind sie erschienen, um Gastro-Einrichtungen wie Rührwerke, aber auch Geschirr, viel Wäsche und Möbel aus den Hotelzimmern zu ersteigern», weiss Lustenberger zu berichten. Sogar der Kochherd sei schon verkauft und werde in den kommenden Tagen abgeholt.

Wenn auch die «Profi-Maschinen» zum grossen Teil schon weg sind: Es gibt immer noch Hunderte von nützlichen Dingen zu ersteigern. Gestern Mittwoch war der Ansturm zwar nicht so gross wie Anfang Woche, doch es waren einige Leute erschienen, die sich für die Inneneinrichtung interessierten. «Wieviel verlangen wir für die Holzkohle?» fragte eine Helferin den Gastro-Betreiber, der permanent Auskunft zu den Artikeln erteilen musste.

Der Erlös des verkauften Inventars ist für einen guten Zweck bestimmt. Bild: Beat Wyttenbach

Die potenziellen Kundinnen und Kunden selber waren aus den unterschiedlichsten Gründen erschienen. Karin Nützi aus Wolfwil etwa wollte eine ganz spezielle Kabelrolle für ihren Mann ersteigern. «Auch das Geschirr oder Spezialitäten wie Tellerhauben interessieren mich. Zudem stöbere ich gerne in aussergewöhnlichen Angeboten», bekundete sie.

Eveline und Sabine Wild aus Baden erzählten: «Wir schauen uns vor allem nach Geschirr und Gläsern um.» Zudem möchte sie endlich ein einheitliches Weinglas-Set zu Hause haben, schob Tochter Sabine hinterher, und Mutter Eveline ergänzte: «Ich hoffe auf ein Schnäppchen, etwas Spezielles halt. Ich will mich überraschen lassen.» Und Rolf Müller aus Murgenthal interessierte sich für alles, was mit der Küche zu tun hat, speziell für Anrichtegeschirr. «Was der Hobbykoch halt so braucht», meinte er und grinste.

Was die Preise betrifft, welche nicht fix definiert sind, hielt Lustenberger fest: «Die Leute können bezahlen, was sie möchten.» Der Erlös des Verkaufs soll einer noch zusammen mit dem Kiwanis-Club Zofingen zu bestimmenden Dachrenovierung zu Gute kommen – entweder eines Bauernhauses oder einer SAC-Hütte.

Zwei Abnehmer kümmern sich dann noch um das, was nicht verkauft werden kann: Eine Gastro-Brockenstube in Reinach AG übernimmt einen Teil, der andere soll an ein noch zu bestimmendes Projekt im Ausland gehen. Wer möchte, kann noch bis Samstag in der «Krone» vorbeischauen und sich seine Wunschgegenstände besorgen. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 14 bis 21 Uhr.