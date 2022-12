Exklusiv Unruhe bei Bundesbetrieb: Kurz vor ihrem Abgang will Simonetta Sommaruga Verwaltungsrat der Swisscom auswechseln

Von «Handstreich» ist die Rede: Bundesrätin Simonetta Sommaruga möchte den Bundesvertreter im obersten Swisscom-Gremium abwählen – und ihren eigenen Generalsekretär installieren. Swisscom-Präsident Michael Rechsteiner reagiert mit einem Brief an alle sieben Bundesratsmitglieder. Was ist los beim Telekomkonzern?