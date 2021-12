Zwischenruf Der Fax-Graben Dass man auch mit 30 Jahren schon alt ist, merkt man besonders bei technologischen Themen. Zum Beispiel, wenn es ums Faxen geht.

Das Faxgerät ist vom Aussterben bedroht. Fotolia

Der Graben verläuft irgendwo Mitte der 90er-Jahre. Wer vorher geboren ist, reagiert mit Seufzen und schwelgt in Erinnerungen. Wessen Jahrgang danach liegt, der hat höchstens ein müdes Schulterzucken übrig. Und viele Fragezeichen.

Es geht um: das Fax. Die Gemeinde Fahrwangen hat angekündigt, dass das Faxgerät auf der Gemeindeverwaltung ab sofort nicht mehr in Betrieb ist. Hintertürchen ist die Finanzverwaltung, dort steht noch eines der Geräte.

Piep, piep, chrooos, piep, rausch, chroooos, piep, piep. Ungefähr so hört es sich an, wenn die Maschine arbeitet. Es war revolutionär; Bilder, Texte, einfach ganze Dokumente zu versenden! Wahnsinn. Wahnsinn auch, wenn man mit dem Festnetz (Anm. der Redaktion für jüngere Leserinnen und Leser: Bevor es Handys gab, hatten die Haushalte ein einziges Telefon, das fest zu Hause installiert war) statt der Telefonnummer versehentlich die Faxnummer wählte. Der Irrtum wurde einem lautstark in den Hörer gepfiffen.

Nun ja, es kamen neue Technologien, das Fax wurde verdrängt. Sogar die Gemeindekanzleien scheinen die Geräte aufzugeben. Wer sich erinnern möchte (oder wer noch nie ein Fax in Aktion gesehen hat), findet auf Youtube jede Menge Videos.