Zwischenruf Barbarossa und die 850 Jahre: Warum so viele Gemeinden gleichzeitig Jubiläum feiern Hüben wie drüben feiern die Gemeinden in der Region ihr 850-Jahr-Jubiläum. Und alle wegen der gleichen Urkunde.

Symbolisches Entflammen: Die beiden Erlinsbach werden 850 Jahre alt. Bild: Michael Fehlmann

Es ist kein Zufall, dass die Region sich diesen Sommer in eine riesige Festhütte im 850-Jahr-Jubiläums-Taumel verwandelt. Erlinsbach, Gontenschwil, Teufenthal, Meisterschwanden, Rupperswil, Zetzwil, alle feiern sie das gleiche Jubiläum. Und das alles nur wegen eines rotbärtigen Mannes aus dem Schwabenland.

Welches Stück Land, welches Gut wem gehört, das war früher nicht einfach. Die Besitzrechte wechselten ständig. Und die eigentlichen Besitzer, Könige und Kaiser, verlehnten ihr Land oder ihre Güter an lokale Adlige, die wiederum als Lehnsherren in ihrer Gefolgschaft auftraten. Ebenfalls über viele Besitztümer verfügten Klöster, Stifte und Kirchen; Adelige sicherten mit Schenkungen ihr Seelenheil oder garantierten ihrem Nachwuchs so einen Platz im geistlichen Stand.

Vor dem 12. Jahrhundert war das Stift Beromünster in der Region der grösste Inhaber von Gütern und Rechten. 1036 wurde das Stift von Graf Ulrich von Lenzburg reich beschenkt und im Zuge dieser Schenkung selbst erstmals urkundlich erwähnt. Nach dem Aussterben der Lenzburger Grafen 1173 ging Beromünster an die Grafen von Kyburg, und hier kommt der rotbärtige Mann ins Spiel: Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa. In einer Schutzurkunde bestätigte Barbarossa dem Stift dessen Besitzungen: Rechte und Güter in rund 100 Ortschaften, darunter Arnlesbah, Gundoltswilere, Töfendal, Meistersvanc, Rubeswile und Zeinhwile. Die erstmalige urkundliche Erwähnung dieser Dörfer. Und deshalb wird nun überall gefeiert. In den beiden Erlinsbach und in Meisterschwanden steigen die grossen Feiern diese Woche.