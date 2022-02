Zwischennutzung Veränderungen im Zentrum von Suhr: Nun tut sich beim Gilgen was Die Fläche des ehemaligen Restaurants wird zwischengenutzt: Die Gemeinde will die Bevölkerung zu einer Mitwirkung einladen, möglicherweise schon im Frühling. Eine Neugestaltung der Mittleren Dorfstrasse scheint aber noch in weiter Ferne.

Die Gemeinde hat die Landfläche an der Oberen Dorfstrasse, wo früher der Gilgen stand, für 1,5 Millionen Franken erworben. Daniel Vizentini

Auch wenn sich in den letzten Jahren einige Geschäfte in Richtung Bahnhof verschoben haben: Das eigentliche Herz und Zentrum von Suhr bleibt die Mittlere Dorfstrasse. Eine Neugestaltung, allenfalls als verkehrsberuhigte Gegend, wurde schon seit längerem in den Raum gestellt. Sie steht aber im Interessenskonflikt mit dem Gewerbe, das Autozufahrten und Parkplätze gerne behalten möchte.

Letztes Jahr übergab das politische Bündnis Zukunft Suhr dem Gemeinderat Verbesserungsvorschläge für sieben Plätze in der Gemeinde, angebracht von der Bevölkerung bei einer Plakataktion. Betroffen waren die Flächen beim Gemeindehaus, dem Mühleweg, Postweg, der Bärenmatte, der Mittleren Dorfstrasse samt dem Central und diejenige vom inzwischen abgerissenen Restaurant Gilgen an der Oberen Dorfstrasse.

Nun tut sich betreffend «Gilgen» was: «Für die nächsten zwei bis drei Jahre ergibt sich die Chance für ein Bürgerprojekt zu einer Zwischennutzung», sagt Gemeinderat Thomas Baumann auf Anfrage. «Der dem Gemeinderat eingereichte Gestaltungsvorschlag kann eine Grundlage dafür sein.»

Bevölkerung kann Ideen einbringen

Ausserdem teilte Zukunft Suhr in einem Newsletter mit, dass der von ihnen ausgearbeitete Vorschlag vom Gemeinderat aufgenommen worden sei. An einer öffentlichen Veranstaltung, «die wohl noch im Frühling stattfindet», werde die Bevölkerung eingeladen, «sich mit Ideen und Engagement einzubringen». Thomas Baumann sagt, das Projekt Quartierentwicklung werde miteingebunden.

Denkbar beim «Gilgen» sei eine Nutzung der Grünfläche bei den Kastanienbäumen und dem Stadtbach, zentral gelegen mit Sicht auf den Suhrechopf. Die Gemeinde hatte das Areal für 1,5 Millionen Franken erworben. Es gehörte zuvor der Mat-Hadar AG respektive der Pensionskasse Profond, Eigentümern der Häuser im Quartier Frohdörfli.

Das Areal vom abgerissenen Restaurant Gilgen wird zwischengenutzt. Zukunft Suhr

Klare Pläne für die Mittlere Dorfstrasse gibt es weiterhin nicht

Für eine gute Zentrumsentwicklung sei es «strategisch wichtig», dass die Gemeinde Einfluss auf die Nutzung der so zentral gelegenen Fläche beim «Gilgen» nehmen könne, sagte Thomas Baumann im Oktober. Möglicherweise werde das Areal später einem Privatinvestor im Baurecht abgegeben – mit Rahmenbedingungen für eine gute Neuüberbauung, die den Bedürfnissen der Bevölkerung diene.

Noch fehlt aber eine klare Idee, was künftig mit der Mittleren Dorfstrasse geschehen soll. Zukunft Suhr schreibt: «Bevor eine definitive Nutzung des Gilgenareals geplant wird, ist es sinnvoll, eine Strategie für die Zentrumsentwicklung des gesamten Dorfzentrums zu erarbeiten.»

Nebst den Vorschlägen von Zukunft Suhr, die Strasse zu einer verkehrsberuhigten Flaniermeile umzuwandeln, stufte letztes Jahr das von der Gemeinde beauftragte Raumentwicklungsbüro Planar im Rahmen einer Vorprüfung für künftige Tempo-20-Zonen in Suhr die Mittlere und Obere Dorfstrasse als potenziell geeignete Stellen dafür ein.

Die Mittlere Dorfstrasse in Suhr. Daniel Vizentini

Die Mittlere Dorfstrasse ist auch ein Schulweg, wo zu gewissen Zeiten einige Kinder und Jugendliche zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Privateigentümer arbeiten derweil an einer Aufwertung ihrer Liegenschaften: Die Gebäude der Hypothekarbank oder dem Denner werden für mehrere Millionen Franken umgebaut. Bauherr ist Daniel Suter, Ehemann der neuen Gemeindepräsidentin Carmen Suter.