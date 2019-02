Sie könnte eine stadtbekannte Person sein, arbeitet aber lieber diskret im Hintergrund: Marika Wonisch ist seit fast 23 Jahren Leiterin des grössten Aarauer Kultur- und Tagungshauses. Sie begann vor der Jahrtausendwende, als der Saalbau neu erstellt wurde, und war 2003 dabei, als er nach einem Lifting in Kultur und Kongresshaus KuK umbenannt wurde. Und jetzt stehen sie und ihr Team (insgesamt 7,95 Stellen) vor einer grossen Herausforderung. Das KuK bekommt im Frühling eine «direkte Konkurrenz», wie es Marika Wonisch ausdrückt. Am 4. April wird die Aeschbachhalle eröffnet. Kurz darauf findet dort die Jazzfestival Jazzaar statt. Zum ersten Mal seit Menschengedenken nicht im KuK. Offiziell, weil dieses am gewünschten Termin bereits belegt war.

Das KuK wurde im letzten Jahr von 65'400 Personen besucht. Die Betreiber der Aeschbachhalle erwarten über 80'000 Gäste. Mittelfristig, wenn es beim Baubewilligungsverfahren keine unüberwindbare Probleme gibt, erhält das KuK zudem eine weitere Konkurrenz: Das Kulturzentrum Alte Reithalle soll im Oktober 2020 eröffnet werden. Für das KuK bedeutet das primär den Abgang des wichtigen Kunden Argovia Philharmonic.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht schaden, wenn das KuK seine Leistungen etwas zur Schau stellt. Erstmals seit einem Tag der offenen Tür vor zehn Jahren stellte sich das Kuk gestern in Form eines Medienrundgangs einer breiteren Öffentlichkeit vor. Vier Säle, diverse Seminarräume, ein grosszügiges Foyer: Das Angebot des KuK scheint zu stimmen – auch was die Architektur anbetrifft. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als das Gebäude schon über 20 Jahre alt ist.