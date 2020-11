Zwei Klassen von Kindertötung betroffen – wie geht eine Schule damit um?

Der Tod dreier Kinder betrifft immer auch die Schule. In diesem Fall zwei verschiedene: Der 13-Jährige ging in die erste Sek in Rohr, die zur Kreisschule Aarau-Buchs gehört, die 11-Jährige besuchte die Primarschule in Suhr. Was passiert dort an einem Tag wie heute?

Remi Bürgi, Geschäftsleiter der grossen Kreisschule Aarau-Buchs, hat schon früh gemerkt, was da auf ihn zukommen könnte: «Wir haben im Blaulicht-Ticker gesehen, was passiert ist – und wo. Während wir die Berichterstattung verfolgten, fingen wir an, die Klassenlisten abzugleichen.»

Als klar wurde, dass ein Schüler der siebten Klasse am Veilchenweg wohnt, rief Bürgi die Schulleitung am Standort Rohr an. «Da erfuhren wir, dass er nicht in den Unterricht gekommen ist. Von diesem Moment an mussten wir mit dem Schlimmsten rechnen und gingen in die Eventualplanung.»