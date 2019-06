Es sind in erster Linie zwei Punkte, die ins Auge stechen: Erstens gibt es am Bankett auf der Schanz zum ersten Mal ein richtige Vegi-Menü. Und zweitens wird das Abendprogramm mit Tanz und Musik auf der Schanz nach elfjährigen Unterbruch wiederbelebt.

Die zuständige Stadträtin sprach damals explizit Korrekturen an, welche die per Schuljahr 2018/19 umgesetzte Kreisschule Aarau-Buchs nötig machen würde. Der Lauf der Dinge führte hinausgehen.

Deswegen werde der Maienzugplatz in der Riviera immer stärker frequentiert, während die Attraktivität der Schanz abgenommen habe. Vor allem ältere Semester wünschten sich aber «ihren traditionellen Maienzug» abseits des lauten Rummels in der Riviera zurück.

Zum vierten Mal, schreibt der Verein «Das MaienzugZelt» auf seiner Homepage, übernehme er dieses Jahr am Maienzugabend die Finanzierung des Zelts auf dem Maienzugplatz. Neu gibt es eine erhöhte Tanzbühne, die akustisch und optisch von der Essenszone getrennt ist, sowie eine Aussentanzbühne und eine Aussenbar. Neu ist Christoph Urech für den Bau und den Betrieb des Zeltes zuständig. Er löst Dieter Felber in dieser Funktion ab. Seit 2016 betreibt der Verein das Zelt, das die Stadt im Zuge von Sparmassnahmen gestrichen hatte. Die Wiederbelebung des Abendprogramms auf der Schanz stört deshalb den Verein.

Wie das Abendprogramm ist auch das Bankett am Mittag vom Wetter abhängig. Kommt das Schlechtwetterprogramm zum Zug, wird das Bankett – wie letztes Jahr – in die Sporthalle im Schachen verlegt und das Abendprogramm auf der Schanz entfällt. Teilweise geharnischte Reaktionen gab es 2018 im Zusammenhang mit dem Bankett.

Beide Gruppen dürften laut Yves Baumgärtner, in der Maienzugkommission für das Unterhaltungsprogramm zuständig, ein gesetzteres Publikum ansprechen, das mitunter auch ein wenig in Jugenderinnerungen schwelgen möchte. Das seit 1975 bestehende Quintett «Hot Xottnix» (Sax, Vocals, Piano, Bass, Drums) ist auf die Musik der 30er-, 50-er und 60er-Jahre spezialisiert. «Roundabout» (Vocals, Guitar, Bass, Drums; 2 Frauen, 3 Männer) covern mit Vorliebe Songs der 60er-Jahre.

Offen war noch, ob dieser mit Rüeblisaft versetzt oder mit einer Rüebli-Brunoise auf den Tisch kommt. Welche Variante auch immer den Vorzug erhält: Aaraus Sicherheits-Chef Daniel Ringier, der das beim Probeessen Gebotene seit Jahren jeweils fachmännisch bewertet, war so oder so des Lobes voll. Einzig die Sauce, liess er durchblicken, könnte den einen Bankettteilnehmern vielleicht ein bisschen zu scharf und andern wiederum eher zu mild erscheinen.

Nun ist es freilich so, dass das Vegi-Menü nicht in der Weise «auf den Tisch kommt» wie die Standardvariante. Damit es kein Durcheinander gibt, muss man das Vegi-Menü an der Ausgabe fassen. Und schon beim Kauf der Bankettkarten (40 Franken, ab 16. Juni) muss man angeben, ob man sich für «Vegi» oder für «Standard» entscheiden möchte. Nur so lassen sich die jeweils benötigten Mengen einigermassen abschätzen.

Bei den Granaten «auf Kurs»

Sie sei gespannt, wie hoch der Prozentsatz der Vegi-Gäste sein werde, sagte Stadträtin Marclay-Merz, die im Übrigen in Bezug auf ein wichtiges Maienzug-Accessoire eine erfreuliche Mitteilung machen konnte: «Be den Granaten sind wir auf Kurs.» Es sollten genügen Blüten nach Aarau geliefert werden – sofern sie nicht noch verhagelt würden.

Ein Thema war 2018 auch das vor allem bei den älteren Schülerinnen und Schülern unbeliebte Nachmittags-Sportprogramm zwischen 15 und 17 Uhr. Mit einer Petition forderten 280 Schülerinnen und Schüler von Bez, Sek und Real 2018 eine Alternative, die eher kulturellen Charakter haben sollte. Laut Programm besuchen die Kindergärtler und die ersten beiden Primarklassen nun ein Kinderkonzert.

Die 3. bis 6. Klassen sind mit der Spielarena um die beiden Schachenschulhäuser beschäftigt. Die Oberstufe ist in einem Teamwettbewerb im Raum Chrutwäje engagiert. Für die Bezler stehen Sport und Spiele im Leichtathletikstadion sowie auf den Schachen-Fussballplätzen auf dem Programm.

Am traditionellen Umzug am Morgen nehmen, auch nachdem die Kreisschule Aarau-Buchs realisiert ist, keine weiteren Klassen teil. Hingegen werden die Behörden der Kreisschule mitlaufen.