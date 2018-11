Was für eine Ohrfeige für den Gemeinde- und den Einwohnerrat: Die Buchser Stimmbürger haben das Budget 2019 an der Urne abgelehnt – und zwar ausgesprochen deutlich mit 663 Ja zu 1276 Nein. Das entspricht einer Ablehnung von nahezu 66 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,1 Prozent. Naheliegender Grund für die Ablehnung: die geplante Erhöhung des Steuerfusses von 100 auf 108 Prozent. Dies, nachdem schon im laufenden Jahr die Steuerbelastung um 3 Prozentpunkte erhöht worden war.

Das Budget 2019 rechnete bei einem Steuerfuss von 108 Prozent mit einem kleinen Plus von rund 43 400 Franken (ohne Werke). Laut Gemeinderat hätte ein unveränderter Steuerfuss (100 Prozent) ein Minus von rund 1,16 Millionen Franken zur Folge gehabt. «Für die Zukunft der Gemeinde und ihrer Finanzen ist ein derartiges Ergebnis nicht länger zu verantworten und kann nicht akzeptiert werden», so der Gemeinderat. Es stehen grosse Investitionen vor allem in Schulbauten und Strassen an, die Selbstfinanzierung sei «absolut ungenügend». Das gesamte abgelehnte Budget 2019 mit den Eigenwirtschaftsbetrieben beläuft sich auf rund 36,24 Mio. Franken.

Es bleibt nicht bei 100 Prozent

Haben die Leute nicht verstanden, dass es eine Steuererhöhung braucht? «Ich glaube nicht, dass man das nicht verstanden hat», sagt der Ammann. «Wir haben auch relativ viel gemacht, um das Erfordernis einer Steuererhöhung aufzuzeigen. Am Ende ist es wohl doch so, dass den Leuten das eigene Portemonnaie näher und wichtiger ist, als das Gemeinwohl – was ich ein Stück weit ja auch verstehen kann.» Affolter sagt, er habe von einzelnen Buchserinnen und Buchser auch gehört, dass diese zwar die Notwendigkeit einer Steuererhöhung einsähen, den Sprung von 100 auf 108 Prozent aber zu gross fänden. «Man hat uns gesagt, wir hätten halt etappenweise erhöhen sollen. Das wollten wir aber gerade nicht – die 108 Prozent haben wir so angesetzt, dass wir unsere Finanzstrategie ohne weitere Steuererhöhung durchbekommen und man uns nachher nicht Salamitaktik vorwerfen kann.»

Wie geht es nun weiter? «Dem Einwohnerrat wird im Dezember ein neues Budget als zusätzliches Traktandum vorgelegt», sagt Affolter. Dieses kommt im Februar dann erneut an die Urne. Mit welchem Steuerfuss? «Das müssen wir im Gemeinderat nun besprechen. Was ich heute schon sagen kann: Es werden keine 100 Prozent sein», so der Gemeindeammann.