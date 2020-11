Zwei Autos prallen zusammen – eine der beteiligten Personen fährt unbekümmert davon

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 8.30 Uhr auf der Oberdorfstrasse in Gränichen. Die Fahrerin eines blauen Peugeot 206 fuhr auf dieser Strasse von Teufenthal kommend ins Dorf hinein. Gleichzeitig mündete von der Eifeldstrasse – also vom Fussballplatz her – ein weisser Wagen in die Oberdorfstrasse ein. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit dem vortrittsberechtigten Peugeot.

Während dessen Lenkerin sofort anhielt, fuhr der Lenker oder die Lenkerin des weissen Autos davon. Die Peugeot-Lenkerin erstattete in der Folge bei der Kantonspolizei Anzeige. Die Kantonspolizei in Unterkulm (Telefon 062 768 55 00) sucht die Person am Steuer des weissen SUV sowie Augenzeugen. (az)