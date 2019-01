Die besten Skilager-Erlebnisse von Passanten

Kurt Heubi (57), Schreiner, arbeitet im Strafvollzug, Treiten (BE) «Ich ging jedes Jahr ins Skilager. Ab der vierten Klasse, bis ich aus der Schule kam. Dort habe ich richtig Skifahren gelernt. Die Skiwoche fand jeweils in Saanenmöser in der Nähe von Gstaad statt. Wir hatten immer einen super Skileiter dabei. Leider erkrankte er und die letzten beiden Jahre begleitete uns eine Lehrerin, die selber nicht Ski fahren konnte. Saanenmöser ist ein kleiner Skiort und wir waren in einem Berghotel einquartiert, wo auch für uns gekocht wurde. Trotzdem hatten wir ‹Ämtli› wie Servieren oder Abwaschen. Am Abend haben wir meistens gejasst. Ein- oder zweimal in der Woche veranstalteten wir eine Party. Wir schliefen alle gemeinsam, Mädchen und Buben, in einem Massenschlag mit 60 Betten. Nachdem ich aus der Schule kam, stand das Skilager auf der Kippe. Also haben sechs von uns gesagt, dass wir das Skilager leiten würden. Wir waren im ersten Lehrjahr. Die Gemeinde stimmte zu unter der Auflage, dass noch eine Aufsichtsperson mitkommen würde. Also begleitete uns ein Gemeinderat. Wir haben das Skilager drei Jahre lang geleitet.»

Andrea Roth (27), Sozialpädagogin, Aarau «Wir waren in Klosters im Lager. Ich kann mich gut erinnern, dass wir jeweils am Abend zurück auf die Skipiste gingen und Schanzen bauten. Die Leiter hatten Scheinwerfer dabei, die sie von zu Hause mitgebracht hatten. Sobald alles installiert war, fuhren wir über die Schanze und zeigten unsere Tricks. Ich habe meistens nur zugeschaut und war fasziniert, was die Jungs alles konnten. Skilager sind ein tolles Erlebnis – besonders die Gruppendynamik, die im Lager entsteht. Heute leite ich selber Skilager. Ich habe den J+S-Kurs absolviert. Es macht Spass, mit den Kindern Aufwärmspiele zu spielen. Zum Beispiel veranstalten wir Wettbewerbe, welche Gruppe die schönste Schneeburg baut. Als Leiter sind Skilager super, weil sich die Kinder während des Tages so verausgaben, dass sie am Abend meistens müde sind.»

Luca Schaffer (30), Fotograf, Aarau «Das Skilager war toll. Erstens wegen des Sports selbst, zweitens hatten wir tolle Abende zusammen. Wir wollten möglichst lange wach bleiben, sind in der Nacht aus dem Zimmer geschlichen und haben die Grenzen der Lehrer ausgetestet. Es war auch die Zeit, in der man die Mädchen plötzlich doch nicht mehr so doof fand. Einmal ist einer von uns in Unterhosen aus dem Fenster in den Schnee gesprungen. Er hat es schnell bereut. Draussen waren minus dreissig Grad und wir haben uns einige Minuten Zeit gelassen, bis wir ihm die Tür aufgeschlossen haben. Ein anderes Mal hatte ich mir am bunten Abend die Haare mit Spray gefärbt, Zahnpasta und alles mögliche Zeug reingeschmiert. Die Lagerhaus-Eigentümer hatten gar keine Freude. Ich musste den Kopfkissenbezug vor der Abreise von Hand waschen. Wenn wir bei Dummheiten erwischt wurden, mussten wir die Nacht zur Strafe manchmal im Schuhraum verbringen. Auch mich hat es ab und zu erwischt – an das harte Holzbänkli kann ich mich noch gut erinnern.»

Ivan Indraccolo (29), Apotheker, Erlinsbach «In der 4. und 5. Klasse war das Skilager für uns obligatorisch. Das war sehr cool, denn es waren alle ‹Gspändli› da. Am Anreisetag, jeweils ein Sonntag, gab es Schnitzel und Pommes zum Znacht – das war Tradition. Wir waren in einem kleinen Skigebiet in Jaun (FR). Gleich neben dem Haus stand einer von insgesamt etwa drei Skiliften. So konnten wir am Mittag in die Hütte zurück. Am Abend hatten wir alle zusammen Chorprobe. Danach startete das Unterhaltungsprogramm. Die 5.-Klässler durften jeweils eine halbe Stunde länger aufbleiben und zusammen Disco machen.»

Chantal Adelmann (21), Studentin, Lenzburg «Das Skilager war immer die coolste Woche im Jahr. Alle waren vereint und die Lehrer waren entspannter und lustiger als in der Schule. Wir waren in Samedan in Graubünden und auf der Engstligenalp im Berner Oberland. Besonders viel Spass machte der bunte Abend.»

Paula Zumsteg (82), Hausfrau, Frick «Selbst war ich nie im Skilager, aber unsere fünf Kinder waren es. Mein Mann war Präsident der Schulpflege in Oeschgen und hat die Lager auf dem Sörenberg mitorganisiert. Mit nur einem Verdienst mussten wir schauen, dass das Geld reichte und alle fünf Kinder ins Lager konnten. Sie mussten schliesslich auch alle Ski und Ausrüstung haben. Bei den Vorbereitungen wurde es dann jeweils hektisch, wenn alle gleichzeitig ihre Koffer packten.»