Zur Abstimmung: Warum sich für Aarau das Wagnis Stadion lohnen wird

Es gibt neben dem Bus in der Altstadt nur etwas, über das man in Aarau jederzeit mit Jedermann diskutieren kann: das Stadion. Und das schon seit Jahrzehnten. Viele Aarauer sind des Themas überdrüssig und würden gerne erlöst. Ob sie deshalb in zwei Wochen den beiden Stadionvorlagen, der «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» und dem 17-Millionen-Kredit, zustimmen werden? Oder ob sie sie ablehnen, weil sie auf einen anderen, ihrer Ansicht nach besseren Standort, beispielsweise auf der «Obermatte», hoffen und damit eine weitere Verzögerung um viele Jahre in Kauf nehmen?

Fest steht: Es geht für den Fussball, die Stadt und den Kanton am 24. November um viel. Es ist eigentlich kein Aarauer, sondern ein Aargauer Projekt – auch wenn nur die Kantonshauptstädter abstimmen können. Ein Stadion ist Wunschbedarf. Man kann auch sein ohne. Aber wer ein Stadion hat, setzt eine Marke, sorgt für Ausstrahlung. Keine andere Stadt zwischen Zürich und Bern, Basel und Luzern hat eine Fussballarena, wie sie im Torfeld Süd entstehen soll. Das Stadion würde viel über das Selbstverständnis von Aarau aussagen.

Das aktuell vorliegende Projekt mag nicht perfekt sein. Aber es ist auf eine längere Zeit hinaus die beste Lösung – wer keine will, wird bei jeder Variante ein Gegenargument finden. Das Stadion in der vorliegenden Form kostet, so sagen die Initianten, 60 Millionen Franken. Analog seines Vorbilds, der «Stockhorn Arena» in Thun. Diese 60 Millionen übersteigen die Möglichkeiten von Aarau und des Aargaus. Deshalb ist man auf eine Querfinanzierung angewiesen – wie in praktisch allen anderen Stadion-Städten.