Aarau Zum zweiten Mal: Der Rüeblimärt wird wegen Corona abgesagt Den Veranstaltern sind die Situation zu ungewiss und die Auflagen für eine coronakonforme Durchführung zu aufwändig.

Der letzte Rüeblimärt fand am 6. November 2019 statt.

Sandra Ardizzone

Der Verein Aargauer Rüeblimärt Aarau hat an seiner Generalversammlung nach eingehender Diskussion beschlossen, den Grossanlass auch für 2021 abzusagen. Er hätte im November stattgefunden. «Ausschlaggebend war die nach wie vor ungewisse Corona-Situation», schreibt der Verein in einer Mitteilung. «Im Vordergrund standen dabei die strikten Auflagen des Schutzkonzeptes, welche für diesen Grossanlass und den gegebenen Örtlichkeiten, nicht eingehalten werden könnten (Eintrittskontrolle, Abstandsregelung, Kontaktdaten etc.). Aber auch verschärfte Sicherheitsvorgaben und weitere, nicht erfüllbare, Auflagen standen zur Debatte.»

Vorstand und Mitglieder hoffen laut Mitteilung nun «inständig, den allseitig bekannten und beliebten Rüeblimärt im Jahr 2022 wieder durchführen zu können».