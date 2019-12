Zum ersten Mal nach der Fusion: Ein Rohrer präsidiert den Einwohnerrat

In zwei Wochen ist es zehn Jahre her seit die Fusion von Aarau und Rohr vollzogen wurde. Noch nie durfte ein Rohrer den Aarauer Einwohnerrat präsidieren. Doch jetzt ist es soweit: Gestern Abend wurde Thomas Richner (55, SVP) für die kommenden zwei Jahre gewählt. Er erhielt 43 von 44 Stimmen (wer leer eingelegt hat, dürfte kein allzu grosses Geheimnis sein).

Dieses Glanzresultat ist umso bemerkenswerter, als Richner seit knapp zwei Jahren auch Präsident der SVP Aarau-Rohr ist. Diese Doppelfunktion ist aussergewöhnlich. Vielleicht hängt die hohe Akzeptanz von Richner damit zusammen, dass er beruflich ein Grüner ist: Der Chemieingenieur ETH arbeitet als Umweltkoordinator bei Holcim.

Die Politik ist Thomas Richner in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war Gemeinderat in Rohr. Kurz vor der Jahrtausendwende begann Thomas Richner selber zu politisieren. Bis 2010 vornehmlich in Kommissionen in Rohr.

Mit der Fusion ergab sich die Möglichkeit, sich in den Einwohnerrat wählen zu lassen. Richner ergriff die Gelegenheit. Er ist mit zehn Dienstjahren heute einer der amtsältesten Stadtparlamentarier. Und es würde nicht überraschend, wenn er im Herbst 2021 bei den Stadtratswahlen der SVP-Kandidat wäre.

Thomas Richner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne (25 und 21). Er war im Militär Hauptmann und hat es in der Feuerwehr zum Offizier gebracht. Neuer Vizepräsident des Einwohnerrates ist Christian Oehler (56, FDP). Auch er wurde sehr gut gewählt: mit 38 von 44 Stimmen.