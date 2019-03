Die Entscheide über die Fusionsprojekte Densbüren-Aarau und Oberentfelden-Unterentfelden-Aarau sollen noch in der laufenden Legislatur fallen. Die Volksabstimmungen zum Fusionsprojekt Suhr-Aarau sind dagegen erst für Herbst 2022 vorgesehen. Voraussetzung ist, dass es überhaupt so weit kommt. Vorher müssen die drei Fusionsprojekte noch eine andere Hürde nehmen. Die beteiligten Gemeinden müssen die Fusionsanalyse absegnen und damit kundtun, dass sie das Projekt bis zuletzt weiterverfolgen wollen. Erst dann werden die Fusionsverträge ausgearbeitet, über die am Ende überall das Volk zu entscheiden hat.

Laut einer Medienmitteilung des Zukunftsraums werden in den nächsten Wochen die ersten Ergebnisse der Fusionsanalyse vorliegen. Vor diesem Hintergrund hat die Projektsteuerung den Zeitplan aktualisiert. Die Ergebnisse der Fusionsanalyse zu den Perimetern Densbüren-Aarau und Oberentfelden-Unterentfelden-Aarau sollen den drei Gemeindeversammlungen und dem Aarauer Einwohnerrat im Mai oder Juni 2020 unterbreitet werden. Fällt der Entscheid positiv aus, können die Fusionsverträge ausgearbeitet und im November 2020 den Legislativen zum Entscheid vorgelegt werden. Die Volksabstimmung über die Fusion ist für die erste Jahreshälfte 2021 vorgesehen.