Was im Leitbild steht, lässt sich etwa aufgrund der Thesen abschätzen, die im Protokoll der Hauptkonferenz von Mitte Oktober 2017 aufscheinen. So sollen beispielsweise ständige Wahlkreise die Vertretung der einzelnen Stadtteile an der politischen Führung – sprich im Einwohnerrat – sicherstellen. Quartiervertretungen (zum Beispiel Stadtteilvereine oder Stadtteilkommissionen) sollen eine direkte Verbindung zwischen Behörden und Quartierbewohnern schaffen. Angedacht ist eine gemeinsame, an mehreren dezentralen Standorten geführte Verwaltung. Dadurch sollen die einzelnen Stadtteile gestärkt und besser in die neue Kantonshauptstadt eingebunden werden. Die Rede ist weiter von «starken Volksschulen und ihren Standorten in den Stadtteilen», welche die Attraktivität der Stadt erhöhen sollen.

Mit einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Infrastruktur will man Kosten einsparen. Angestrebt werden gleichzeitig eine gesunde finanzielle Basis und attraktive Steuern. «Steuern und Gebühren», lautet eine These, «richten sich nach den Angeboten.» Und: «Der Steuerfuss liegt unter dem Kantonsmittel.»

Zukunftsraum und Jurapark

Daneben gibt es auch spezifische Aspekte, die nur eine einzelne Gemeinde betreffen. Als Beispiel nennt der Projektleiter, Marco Salvini, die Frage, ob sich die gesamte Kantonshauptstadt am Jurapark Aargau beteiligen kann – eine Frage, die vor allem Densbüren als bisheriges Jurapark- Mitglied interessiert.

Das verabschiedete Leitbild ist die Grundlage für den weiteren Verbleib im Projekt. Via Projektsteuerung geht das Leitbild an die Gemeinderäte beziehungsweise an den Stadtrat. Voraussichtlich im Juni werden dann die Gemeindeversammlungen von Densbüren, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden sowie der Aarauer Einwohnerrat entscheiden müssen, ob sie unter den gegebenen Umständen in die nächste Teilphase, jene der Fusionsanalyse, eintreten wollen.

Die Gemeindeversammlungen von Densbüren und beiden Entfelden sowie der Aarauer Einwohnerrat haben die Mittel für die Fusionsanalyse und die anschliessende Fusionsvorbereitung schon Ende 2016 gesprochen. In Suhr wurde im Frühjahr 2017 in einer Referendumsabstimmung an der Urne erst das Geld für die nun zu Ende gehende Leitbildphase bewilligt. Trotzdem braucht es auch in allen vier andern Gemeinden dieses Jahr einen weiteren Entscheid über den Verbleib im Zukunftsraum. Gemeinden, die aussteigen, erhalten den ihnen entsprechend zustehenden Teil der bereits eingeschossenen Mittel zurück.

Dasselbe Spiel wiederholt sich nach Abschluss der Fusionsanalyse, voraussichtlich Ende 2019, bevor es gegebenenfalls an die Fusionsvorbereitung geht. Die Beschlussfassung über eine allfällige Fusion ist für die zweite Hälfte der Legislatur vorgesehen – durch die Gemeindeversammlungen und den Einwohnerrat Aarau sowie zuallerletzt durch das Volk.

Nächster Zwischenhalt Mitte 2019?