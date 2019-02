Die Aare erstarrt

Dass die Winter der Neuzeit relativ wenig mit den Wintern aus vergangenen Jahrzehnten zu tun haben, das spüren wir alle. So richtig viel Schnee liegt schon längst nicht mehr. Und so kalt, dass es sogar in unseren Breitengraden für eine Seegfrörni reichen könnte, wurde es schon seit über 55 Jahren nicht mehr. 1963 war das letzte Jahr, in dem die grossen Schweizer Seen zufroren, so zum Beispiel der Bodensee oder der Zürichsee, wo sich am ersten Wochenende über 100'000 Leute auf dem Eis tummelten, bestens versorgt dank 60 Wurst-, 20 Getränke- und 20 Marroni-, Raucherwaren- und Patisserieständen. Zugefroren war natürlich auch der Hallwilersee, und selbst viele Nachgeborenen kennen die Geschichte von den beiden Übermütigen, die – wohl ziemlich betrunken – auf die aberwitzige Idee kamen, mit einem Lastwagen auf den zugefrorenen See zu fahren, dabei einbrachen und ihre Abenteuerlust mit dem Leben bezahlten.

Doch dazu ein andermal wieder. Denn hier und jetzt geht es um die Aare: Vor 90 Jahren, am 10. Februar 1929, erstarrte diese in den beiden Kanälen vor dem Kraftwerk zu Eis: Die Wetterstation vor dem Bezirksschulhaus mass mit minus 27 Grad Celsius eine der tiefsten Temperaturen überhaupt in Aarau. Noch einmal deutlich kälter war es aber in Kölliken: Laut Berichten des «Zofinger Tagblatts» von damals wurden da minus 37 Grad gemessen.

Mal zu viel, mal zu wenig

Kleiner Nachtrag in Sachen Winter und Schnee: Vor 50 Jahren, am 11. Februar 1969, misst die Wetterstation 58 Zentimeter Schnee. Eine damals seit 27 Jahren nicht mehr gemessene Menge. Es kommt zu Zugsausfällen und Verkehrsbehinderungen, zum Schneeschaufeln werden sogar Rekruten aufgeboten. Kein Vergleich zum Februar 1949: Damals mussten die Einschränkungen im Verbrauch von Elektrizität noch weiter verschärft werden, weil es dermassen trocken war.

In Teufels Küche

Am 25. Februar würde einer der ganz grossen Aarauer Geburtstag feiern: Johann Rudolf Meyer, genannt «Vater» Meyer, kam vor 280 Jahren, anno 1739, zur Welt. Meyer arbeitete sich aus einfachsten Verhältnisse zu einem der erfolgreichsten Aargauer Seidenbandfabrikanten hoch. Seine Fabrikate, unter anderem hergestellt in der Manufaktur an der Golattenmattgasse (heute Altersheim), wurden bis nach Indien verkauft. Meyer wurde so rasch so reich, dass die Gerüchteküche anfing zu brodeln: Während die einen von Falschmünzerei munkelten, glaubten die andern, Meyer habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Das schreibt Ernst Zschokke in den Aarauer Neujahrsblättern 1934. Johann Rudolf Meyers (gleichnamiger) ältester Sohn übernahm schliesslich die Fabrik. Er war es, der die Meyerschen Stollen und das Feerhaus (heute römisch-katholisches Pfarrhaus) baute. Und er endete als Falschmünzer in einem deutschen Zuchthaus.

Epa kommt für Oscar

Vor 35 Jahren, per 1. Februar 1984, übernimmt die EPA das Warenhaus Oscar Weber am Graben (heute Interdiscount und Ochsner Sport). Das Warenhaus war einer der Neubauten, für die 1969 in einer beispiellosen Abrisswelle ganze Häuserzeilen in Aarau fallen mussten. An besagtem Platz stand die einst fidele Wirtschaft «Hirschen». Das Haus, in dem sich einst eine der bedeutendsten Aarauer Bierbrauereien befand. 1820 hatte die Familie Siebenmann auch den Hirschen (in Erinnerung an die lebendigen Hirsche, die einst im Graben ästen) auf die Hauswand malen lassen, der bis zum Abriss 1969 zu sehen war. Nicht annähernd so lange hielt sich die EPA: Nach 20 Jahren, im April 2004, war wieder Schluss mit der Discount-Herrlichkeit.

Angeln verboten

Das gehört in die Rubrik «unnützes Wissen» – aber lustig ist es allemal. Es betrifft ein Gefühl, das eher von gestern denn von heute ist: Diese bangen Momente vor dem Briefkasten, dieser letzte Entscheid, ob der Brief denn nun verschickt werden soll oder nicht. Ein letztes Zögern, bevor sich der unheilverkündende Inhalt auf den Weg zu seinem Empfänger macht. Der letzte Zweifel, ob ein Liebesbrief denn nun der richtige Weg ist oder nicht. Oder ob die Bewerbung ernst gemeint ist oder nicht.

Konnte man früher – im allerärgsten Notfall und mit spitzen Fingern – wenigstens noch versuchen, den eingeworfenen Brief herauszuangeln, schob die Post diesem Treiben vor zehn Jahren einen Riegel. Wie der Chronist schreibt, begann sie im Februar 2009 mit dem Ersatz der Briefkästen in der Region. Diese hatten neu die «Rückholsperre» eingebaut, die das Herausfischen eingeworfener Briefe verhinderte. Denn geangelt worden waren nicht nur Liebesbriefe, sondern auch Zahlungsaufträge und dergleichen.