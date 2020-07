Zu viele Einsprachen gegen Personal-Parkhaus: Jetzt wehren sich die Spital-Mitarbeiter

So heftig und überraschend der Widerstand gegen das geplante Personalparkhaus beim Kantonsspital Aarau (50 Einsprecher) ausfiel, so heftig und emotional reagieren nun die Befürworter: Unter dem Titel «Corona-Heldinnen in Aarau brauchen mehr als Applaus – sie brauchen ein Parkhaus» haben sie eine Petition lanciert. Nach nur vier Stunden haben sie auf petitio.ch die Grenze der nötigen 200 Unterschriften gesprengt, nach sechs Tagen sind es über 900 Unterstützer. Die Petition – sie fordert den Aarauer Stadtrat dazu auf, alle Einsprachen abzulehnen – läuft noch bis zum 2. August.

Hinter der Petition steht Reto Bucher, Leiter Beschaffung und Logistik beim KSA, Mitarbeiter mit Herzblut seit 24 Jahren. Deshalb hat er reagiert. Nicht im Auftrag der KSA-Geschäftsleitung, sondern als Mitarbeiter – «als schwer enttäuschter Mitarbeiter».

«Diese Reaktion ist für uns absolut unverständlich»

50 Einwendungen gegen das Parkhaus – das hätte Reto Bucher niemals für möglich gehalten. «Nicht nach den letzten Monaten», sagt er. So wie ihm ginge es auch vielen anderen Betroffenen. Entsprechend formuliert ist auch der Petitionstext: Die Einsprachen gegen das dringend benötigte Parkhaus hätten bei den Mitarbeitenden des KSA grosse Enttäuschung ausgelöst, schreibt Bucher. «Nach den vielen tollen Zeichen der Wertschätzung während der Corona-Krise ist eine solche Reaktion für uns alle absolut unverständlich.» Und nicht nur wegen Corona, sondern ganz grundsätzlich. «Auf so ein Spital sollte man stolz sein und auch die wirtschaftliche Bedeutung erkennen. Wir haben viele regionale Zulieferer und sind einer der grössten und bedeutendsten Arbeitgeber in der Region und im Kanton.»