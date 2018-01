«Der Bundesrat ist offenbar erneut zum Schluss gekommen, dass die beim Pont Neuf vorgesehenen Massnahmen zur Aufwertung des Langsamverkehrs eine zu wenig deutliche Verbesserung bringen», sagt der zuständige Projektleiter beim Kanton, Roberto Scappaticci. Er betont, man habe «alles eingeplant, was unter den vorhandenen Gegebenheiten und Möglichkeiten machbar ist»:

Der Projektierungswettbewerb sei so ausgestaltet worden, dass vor allem der Langsamverkehr profitieren soll. «Im Zuge der Projektierungsarbeiten wurden unter anderem in der Zusammenarbeit mit Pro Velo weitere Optimierungen vorgenommen. Es wurde alles darangesetzt, die heutige Situation so weit wie möglich aufzuwerten. Zum Beispiel wird die Strassenfläche zugunsten der Langsamverkehrsfläche verkleinert.»

Eine Chance bleibt

Der Bundesratsbeschluss wird nun in die Vernehmlassung gegeben, abschliessend entscheidet das Parlament. «Wir wurden eingeladen, zum Bundesratsbeschluss Stellung zu nehmen, und werden die Chance nutzen, darzulegen, wieso der Pont Neuf die Gelder aus dem Agglomerationsfonds verdient hat», so Scappaticci.

Und falls auch das Parlament Nein sagt? «Theoretisch könnten wir das Projekt dann zum dritten Mal einreichen, um zu versuchen, in der 4. Generation an Beiträge zu kommen», erklärt Scappaticci. Aber: «Das würde bedeuten, dass wir erst 2028 mit dem Bau beginnen könnten.» Dass der Kanton das nicht will – und die Stadt Aarau auch nicht –, liegt auf der Hand. Zumal der Unterhalt der alten, stellenweise maroden Brücke ins Geld geht.