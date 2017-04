Jedes Jahr im Juni gibt es an der führenden Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" viele Tausend köstliche Spezialitäten zu probieren, Neuheiten zu entdecken und Altbewährtes einzukaufen. Das riesige Angebot im Bio-Verkaufsmarkt reicht von Grundnahrungsmitteln über Comestible-Spezialitäten, Kosmetika und Textilien bis hin zu Pflanzen, Möbeln und Baustoffen. Ob landwirtschaftlicher Kleinstbetrieb oder Grossproduzent, Lebensmittelhändler oder Nonfood-Anbieter - allen Ausstellern gleich sind zwei Dinge: die Freude am persönlichen Kontakt zu den Besuchern sowie die Tatsache, dass sie für die Teilnahme am Bio Marché strenge Zulassungsbedingungen erfüllen müssen. Deren Einhaltung kontrollieren unabhängige Fachstellen mit einer Bio-Kontrolle vor Ort.