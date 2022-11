Zofingen Stark betrunken prallt ein Mann mit seinem Auto gegen einen Pfosten und haut dann ab Ein Autofahrer rasierte am Samstag in Zofingen einen Pfosten ab und machte sich aus dem Staub. Nach weiteren Kollisionen konnte ihn die Polizei auf der A1 stoppen. Der 52-Jährige war stark betrunken.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau war am Samstagnachmittag bei der Migros in Zofingen gerade mit einer Kontrolle beschäftigt, als das Geräusch einer Kollision zu hören war. Wie sich zeigte, war in der Nähe ein Auto gegen einen Inselschutzpfosten geprallt.

Der völlig zerkratze BMW. zvg

Von Augenzeugen beobachtet machte sich der Fahrer aus dem Staub. Weil das Kontrollschild des Wagens auf der Unfallstelle zurückgeblieben war, war aber sofort klar, wer der Halter war. Noch während die Kantonspolizei nach ihm fahndete, gingen bei der Notrufzentrale Meldungen über einen BMW-Fahrer ein, der auf der A1 durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Nach Streifkollisionen mit der Leitplanke endete die Fahrt dann im Stau bei Neuenhof, wo der BMW noch leicht auf einen Lieferwagen auffuhr. Dessen Lenker konnte den Mann zurückhalten, bis wenig später die Polizei eintraf. Rasch stand fest, dass es sich beim 52-jährigen Zürcher am Steuer des rundum zerkratzten BMW um den gleichen Fahrer handelte, der zuvor in Zofingen geflüchtet war. Dieser war stark betrunken und musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. (has)