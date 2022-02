Zofingen Rekordergebnis bei Siegfried: Erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz Die Siegfried Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2021 mit 1.102 Milliarden Schweizer Franken den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte. Auch der Reingewinn ist mit über 95 Millionen ein Rekordergebnis.

Das Pharmaunternehmen Siegfried in Zofingen. Britta Gut

Siegfried erzielt zum ersten Mal in der nahezu 150-jährigen Unternehmensgeschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken. Mit 1.102 Milliarden Schweizer Franken lagen die Verkäufe 30.5 Prozent über Vorjahr (845.1 Millionen Franken). Das teilt das Pharmaunternehmen mit Sitz in Zofingen am Mittwoch mit.

Das Ebitda stieg von 149.4 Millionen Schweizer Franken im Vorjahr auf 207.2 Millionen Schweizer Franken (+38.8 Prozent). Die Ebitda-Marge verbesserte sich von 17.7 Prozent auf 18.8 Prozent.

Der Reingewinn fällt mit 95.3 Millionen Schweizer Franken ebenfalls höher aus als im Vorjahr (72.5 Millionen Franken), ein Plus von 31.4 Prozent – und damit der höchste Reingewinn in der Firmengeschichte.

Siegfried hat in der zweiten Jahreshälfte mit der Herstellung des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech begonnen. Zusätzlich schloss Siegfried einen Liefervertrag mit dem US-amerikanischen Biotech-Unternehmen Novavax für deren Impfstoff Nuvaxovid ab. (phh)