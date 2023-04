Zofingen Fahrradfahrer nach Kollision mit Lieferwagen verletzt - Zeugenaufruf Kurz vor Mittag kam es im Henzmannkreisel in Zofingen zwischen einem Fahrradfahrer und einem unbekannten Lieferwagen zu einer Kollision. Der Fahrradfahrer wurde verletzt. Die Person, welche den Lieferwagen lenkte, fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, um 11:20 Uhr, auf dem Henzmannkreisel in Zofingen. Ein vom Bahnhof herkommender Fahrradfahrer fuhr auf den Kreisel. Ein unbekannter gelber Lieferwagen habe sodann den Kreisel von der Unteren Brühlstrasse her befahren, wobei es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer gekommen sei. Der Fahrradfahrer stürzte. Der Lieferwagen fuhr ohne Anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Keystone

Beim Unfall verletzte sich der Fahrradfahrer und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Zofingen (062 745 11 11) zu melden. (has)