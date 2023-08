Zofingen Elterntaxis treffen auf Baustelle: Schilder sollen das Problem nun lösen Laut einer neuen Studie bringt ein satter Drittel der befragten Eltern ihren Nachwuchs mindestens einmal wöchentlich mit dem Auto zur Schule. Zofingen will das nun eindämmen und dem Problem mit Schildern entgegenwirken.

Wie viele andere kämpfen auch die Schulen in Zofingen mit Elterntaxis. Damit gemeint sind Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. This Rohr, Gesamtleiter Schule Zofingen, ist dieses Problem bekannt: «Auch wir kennen die Thematik und sind davon betroffen. Die Ausprägung ist an den verschiedenen Schulstandorten unterschiedlich.»

Fast 30 Prozent der befragten Eltern fahren ihre Kinder mindestens einmal pro Woche mit dem Auto zur Schule. In Zofingen ist das ein Dorn im Auge. (Symbolbild) Bild: Getty Images

Elterntaxis sind den Schulen ein Dorn im Auge. Und dies aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits würden Eltern damit ihre Kinder «der wichtigen Erfahrung des Schulwegs und der vielfältigen Lernmöglichkeiten» berauben. Andererseits werde «durch die Fahrbewegungen und Wendemanöver die Situation um die Schulhäuser unübersichtlich und gefährlich», heisst es in einem Schreiben der Zofinger Schulen an die Elternschaft, welches zu Schulbeginn verschickt wurde.

Neue Studie zeigt Gründe für Elterntaxi

Für eine Studie befragte die AXA 1000 Mütter und Väter. Über 30 Prozent der Befragten gab an, ihr Kind mindestens einmal pro Woche mit dem Auto zur Schule zu bringen. 31 Prozent der Eltern sorgen sich fast immer oder oft um ihre Kinder, wenn diese auf dem Schulweg sind. Bei den jüngeren Kindern zwischen vier und sieben Jahren sind es sogar 40 Prozent. 52 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Kind ganz generell Gefahren nicht richtig einschätzen kann – 44 Prozent beziehen dies konkret auf Geschwindigkeiten. Ebenfalls 44 Prozent sorgen sich, weil ihr Kind sich durch andere Kinder ablenken lässt, 42 Prozent sehen auch andere äussere Einflüsse – wie zum Beispiel eine Baustelle am Strassenrand – als Ablenkungsgrund.

Neben dem Schreiben gäbe es auch noch andere Massnahmen, erklärt This Rohr gegenüber ArgoviaToday. So werde beispielsweise proaktiv über die Problematik der Elterntaxis informiert – vor allem an Elternabenden. Ausserdem gebe es sporadische Kontrollen durch die Regionalpolizei.

Schilder könnten weitere Abhilfe schaffen

Auch dem Zofinger Vizeamman, Andreas Rüegger, ist das Problem bewusst. «Beim Gemeindeschulhaus der Primarschule hatten wir schon Probleme. Dort wurden vor Jahren bereits mehrere Poller installiert, damit die Eltern nicht direkt auf den Schulplatz fahren.»

Unverhofft helfen könnte – zumindest dem Oberstufenschulhaus – nun eine Baustelle. Dort will die Gemeinde Zofingen Schilder anbringen, wie eine Anzeige im Amtsblatt zeigt.

Mit den Schildern sollen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. «Sicher ist es auch präventiv mit Hinblick auf die Baustelle des Oberstufenzentrums. In diesem Bereich wollen wir nicht noch zusätzlich Elterntaxis haben. Wir haben sonst schon knappe Parkplätze für die Lehrpersonen», erklärt Rüegger auf Anfrage.

Dort wo die Schilder dann stehen sollen, wird das künftige Oberstufenzentrum gebaut. Es sorgt für die Zusammenlegung der Bezirks-, Sekundar- und Realklassen. Der Bau soll bereits Ende Oktober starten.