«Sperriges Leben», das elfte Buch von Schriftstellerin Claudia Storz (69), erschien 2017 als Erzählband im efef-Verlag – genau 40 Jahre nach ihrer ersten Veröffentlichung («Jessica mit Konstruktionsfehlern»). Bis vor neun Jahren hat Claudia Storz als Kantilehrerin in Aarau unterrichtet. Heute lebt sie in Aarau, Salzburg und in Frankreich am Meer. In den vergangenen Monaten war sie für Lesungen ihres Buches unterwegs und ist nun gespannt auf die Premiere ihres sechsten Theaters «Quasimodo, Tumult in Genf». Nach 1991 für das Stück «Anna Kyburg» arbeitet Storz das zweite Mal mit dem Rombacher Theaterregisseur Heinz Schmid zusammen. Damals spielte das Stück in den Aarauer Gassen zum Stadtjubiläum.

2017 hat Storz gleich mehrere Projekte abgeschlossen. «Jetzt bin ich für den Moment einfach einmal pensioniert», freut sie sich über die etwas ruhigere Zeit, die ihr bevorsteht.