Zetzwil Gemeinde würde 850-Jahr-Jubiläum feiern – aber weil es niemand gemerkt hat, ist jetzt kein Budget für die Party da 1173 wurde die Gemeinde als «Zeinhwile» offenbar erstmals urkundlich erwähnt. Demnach würde Zetzwil heuer das 850-Jahr-Jubiläum feiern. Während andere Gemeinden ihre Dorfjubiläen ausgiebigst feiern, fällt die grosse Sause in Zetzbu aus. Der Grund: Das Jubiläum ist allen entgangen – mit einer Ausnahme. Katja Schlegel Drucken Teilen

Noch bleiben elf Monate, um die 850 Jahre zu feiern: Da tut sich in Zetzbu bestimmt noch was. Alex Spichale/AAR

2023 kommen gewisse Gemeinden aus ihrer Festlaune gar nicht mehr heraus: Erlinsbach feiert seine «850 Jahre Speuz» ein ganzes Jahr lang, praktisch jedes Wochenende findet ein Event statt. In Gontenschwil zählt ein Countdown die Tage bis im September, wenn die 850-Jahr-Feier als «unvergessliches Dorffest in die Geschichte eingehen» soll, und in Leutwil feiert nicht nur das Dorf, sondern auch gleich die Kirche 750 Jahre. Vorfreude landauf, landab; Organisationskomitees, die seit Monaten auf rauschende Feste hinarbeiten. Und dann das.

Er habe sich kurz setzen müssen, schreibt der Zetzwiler Gemeindeammann Daniel Heggli im Vorwort des neusten «Dorfheftli». Dies, nachdem ihn Gemeindeschreiberin Patrizia Salm darauf hingewiesen hatte, dass seine Gemeinde als «Zeinhwile» am 4. März 1173 in den kantonalen Archiven erstmals erwähnt wurde. Die Gemeinde würde dieses Jahr also ihr 850-Jahr-Jubiläum feiern.

Gemeindeammann Daniel Heggli vor dem Gemeindehaus. Britta Gut

Entgangen war dies nicht nur dem Ammann, sondern offenbar sämtlichen Zetzbuerinnen und Zetzbuern. Jedoch habe eine Recherche ergeben, dass das Dorf weder die 750 Jahre noch die 800 Jahre zum Anlass für ein grosses Dorffest genommen habe, so Heggli. «Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir nun nicht mehr in der Lage sind, eine aussergewöhnliche Feier auf die Beine zu stellen», schreibt der Ammann weiter. Zum einen fehle die Zeit, zum andern ein bewilligtes Budget, das man für das Dorffest verwenden dürfte. Der Gemeinderat habe aber beschlossen, an der Gemeindeversammlung im Mai einen Apéro riche zu organisieren.

Bei solch entwaffnender Ehrlichkeit kann man dem Ammann das Versäumnis ja gar nicht krumm nehmen. Auch gegen einen Apéro riche in der Turnhalle ist ja nichts einzuwenden. Aber es würde einen schon wundern, wenn die Zetzbuerinnen und Zetzbuer nicht doch noch ein Dorffest auf die Beine stellen würden; man soll die Feste schliesslich feiern, wie sie fallen. Noch bleiben elf Monate dazu.