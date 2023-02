Zeitung Das Löcher-Rätsel ist gelöst «Wieso hat die Zeitung Löcher?», fragte der Schnupperlehrling. Lange Gesichter bei den Journalistinnen und Journalisten. Zum Glück gibt es auf jeder Redaktion jemanden, der gefühlt alles weiss – und auch das Löcher-Rätsel lösen kann. Nadja Rohner Drucken Teilen

Zu Rollen aufgewickelte Vordrucke von Zeitungsbünden in der Spedition. CH Media Zeitungsdruckerei, Zeitungsrotation, Aarau, 22. Oktober 2021. Alex Spichale / MAN

Schnupperlehrling Flurin war noch keine zehn Minuten da, als er mit einer Frage langjährige Redaktorinnen überrumpelte: «Wieso hat die Zeitung Löcher?» Wir wussten es nicht. Natürlich war uns irgendwann auch aufgefallen, dass jede gedruckte Ausgabe am unteren Rand kleine Löcher hat. Und dass diese – weil mehrere Blätter miteinander perforiert wurden – manchmal die Seiten zusammenheften, sodass man beim ersten Umblättern etwas vorsichtig sein muss, um nicht im Schuss das Papier zu zerreissen. Aber warum? Jetzt sind wir auch neugierig geworden.

Diese Löcher sind gemeint. Alex Spichale / MAN

Jedes Büro hat einen Menschen, der alles weiss. Also frage ich den «Chef vom Dienst». Und natürlich kennt Roman die Antwort: Die Löcher entstehen nicht etwa, wenn die gedruckte Zeitung zum Trocknen aufgehängt wird und wie ein Tatzelwurm in luftiger Höhe durch die Druckerei schwebt. Dazu werden Klammern verwendet, die keine Spuren hinterlassen.

Hier werden die Zeitungen mit Klammern aufgehängt. Die hinterlassen keine Löcher. Alex Spichale / MAN

Die Löcher entstehen früher. Die Zeitungen werden nicht pro Exemplar, sondern «am Band» gedruckt. Papierbahn wird in Papierbahn geschoben, bis alle Seiten in der richtigen Reihenfolge zusammen sind. Von denen müssen dann die einzelnen Ausgaben abgeschnitten werden, jeweils unten und oben am Blatt. Damit das Papier dabei nicht verrutscht oder reisst, wird es mit kleinen Nägeln zusammengehalten. Das passiert bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Metern pro Sekunde