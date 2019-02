Am 27. Dezember 2017, kurz nach 20 Uhr fuhr ein 43-jähriger Schweizer in Aarau auf der Rohrerstrasse in Richtung Buchs. Nach der leichten Rechtskurve, die auf die Garage Häusermann folgt, befindet sich ein Fussgängerstreifen. Dort kollidierte der Mercedes des kaufmännischen Angestellten mit einem 34-jährigen Fussgänger, der dabei schwere Verletzungen erlitt und ins Spital gebracht werden musste.

In der damals von der Kantonspolizei verbreiteten Medienmitteilung hiess es, der Fussgänger habe die Strasse «mit einem Kickboard» überquert. Im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ist vom Kickboard, einer Art Trottinett, nicht die Rede.

Für Kenad Melunovic, den Verteidiger des Autofahrers vor dem Bezirksgericht Aarau, spielte dieses aber eine wichtige Rolle – oder vielmehr die Frage, ob der Fussgänger seinen Untersatz in der Hand trug oder ob er die Strasse fahrend überquerte. Im ersten Fall, so seine Überlegung, würde die Haftungsquote für seinen Mandanten 100 Prozent betragen, im zweiten Fall – bei einer Mitschuld des Kickboarders – müsste sie niedriger ausfallen.

Gewisse Indizien wie die Fraktur am Sprunggelenk des Unfallopfers und die Art der Kratzspuren am Kickboard, sagte Melunovic, deuteten darauf hin, dass der Verunfallte gefahren sei. Dieser selber blieb der Verhandlung fern und liess sich von seiner Anwältin vertreten. In einer früheren Befragung hatte er zur Fortbewegungsweise ausgesagt, er könne sich nicht erinnern. Und: Normalerweise halte er an und gehe zu Fuss über die Strasse.