Hat sich das einst stramm bürgerliche Aarau zur linken Stadt entwickelt? In zwei Wochen werden wir es wissen. Dann findet eine geballte Ladung von Wahlen und Abstimmungen statt, bei denen sich die Stimmbürger zwischen dem linken und rechten Lager entscheiden müssen. Im Extremfall wird künftig ein links-grünes Tandem dem Mitte-Links-Stadtrat vorstehen, wird im Einwohnerrat die Mitte-Links-Mehrheit bestehen bleiben, die Stadt eine linke Wohnbaupolitik bekommen und der Steuerfuss zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren um drei Prozent steigen. Der Spardruck also sinken – so, wie sich das Mitte-Links wünscht.

Am spektakulärsten ist die Ausgangslage bei der Stadtpräsidenten-Wahl. Jolanda Urech (SP) tritt nach vier Jahren nicht mehr an. Die SP versucht, das Präsidium mit Daniel Siegenthaler zu verteidigen. Er hat im ersten Wahlgang zwar nur das zweitbeste Resultat geschafft, aber deutlich besser abgeschlossen, als viele erwartet hatten. Damals ging ein Teil der Mitte-Links-Stimmen an Angelica Cavegn Leitner (Pro Aarau), die sich als abgeschlagene Drittplatzierte noch am 24. September zurückzog. Die FDP will mit Hanspeter Hilfiker das Stadtpräsidium, das sie vor vier Jahren verloren hatte, zurückerobern. Hilfiker machte im September das beste Resultat, doch war der Vorsprung kleiner, als viele Bürgerliche erhofft hatten.

Was gibt in zwei Wochen den Ausschlag? Die deutlich grössere politische, insbesondere auch finanzpolitische Erfahrung und der privatwirtschaftliche Führungsausweis des freisinnigen Kandidaten? Sein lockereres Auftreten und seine besseren rhetorischen Fähigkeiten? Oder punktet der sozialdemokratische Kandidat mit seiner politischen Unverbrauchtheit und seinem staatlichen Führungsausweis als ehemaliger Rektor einer Kantonsschule? Seiner Zurückhaltung und seiner unverbindlicheren, auf Ausgleich angelegten Art?

Eine Prognose zum Wahlausgang ist schwierig. Hanspeter Hilfiker ist der sicherere Wert, Daniel Siegenthaler das grössere Fragezeichen. Aber ob das für die Wähler das ausschlaggebende Kriterium sein wird? Ob nicht ideologische Fragen eine wichtigere Rolle spielen? Da scheint die SP leicht im Vorteil zu sein. Sie hat den Rückwind der erfolgreichen Grossratswahlen vom letzten Herbst und sie kann sich dank ihrer Initiative «Raum für alle», über die ebenfalls am Wahlsonntag abgestimmt wird, bei ihren potenziellen Wählern gut profilieren. Entsprechend offensiv und lautstark führen die Genossen den Abstimmungskampf.

Die Freisinnigen sind dagegen in der Abwehrhaltung: Sie versuchen, im Wohnbau-Bereich den Ist-Zustand zu verteidigen. Das tun sie im bürgerlichen Verbund, von dem man nicht so recht weiss, was er wert ist. Denn viele SVP-Anhänger sind wegen des schlechten Abschneidens ihres Stadtratskandidaten Simon Burger am 24. September noch immer enttäuscht. Einen Schuldigen sehen sie in den Freisinnigen, denen sie unterstellen, Burger gezielt nicht gewählt zu haben, damit Suzanne Marclay-Merz den Sprung in den Stadtrat schafft – was ihr denn auch relativ knapp gelungen ist.

Würde die Stimmbeteiligung wieder den Bereich von 50 Prozent erreichen, so wären am 26. November die 1236 Stimmen zu verteilen, die Angelica Cavegn Leitner im ersten Wahlgang machte. Sie gehört dem Mitte-Links-Lager an. Darum dürfte ein grösserer Anteil der Cavegn-Stimmen auf Daniel Siegenthaler fallen. Die FDP hofft, dass ihr Hanspeter Hilfiker vom Cavegn-Lager profitieren wird, weil das Frauen-Argument im zweiten Wahlgang keine Rolle mehr spielt.

Siegenthaler oder Hilfiker? Das Rennen bleibt bis ganz am Schluss spannend. Alles scheint möglich. Es geht wirklich um jede Stimme. Das gilt grundsätzlich auch für die Einwohnerratswahlen. Die Listen der grossen Parteien sind ähnlich gut. Keine sticht heraus. Auch hier wird mitentscheidend sein, wie stark «Raum für alle» für die SP mobilisiert. Vor vier Jahren profitierte die Linke davon, dass am Wahltag gleichzeitig über die eidgenössische 1:12-Initiative abgestimmt wurde.

Darum erreichte die Wahlbeteiligung damals auch eindrückliche 54,9 Prozent. Eher leise lief bisher die Diskussion über die faktische Steuerfuss-Erhöhung. Der Kampf dagegen kam nicht auf Touren – Schub können die Bürgerlichen davon jedenfalls nicht erwarten. Ihr Ziel, im Einwohnerrat die Mehrheit zurückzuerobern, ist auch vor diesem Hintergrund sehr ambitioniert.

Am 26. November geht es in Aarau um viel. Je nach Ausgang der Wahlen und Abstimmungen könnte das Leben für all jene, die substanziell Steuern bezahlen, spürbar teurer werden.