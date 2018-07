Für viele ist Yoga auf festem Boden bereits eine grosse Herausforderung. Seit zwei Jahren ist bekannt, dass die Aarauer Yoga-Lehrerin Chantal Hänggli (36) auf dem Hallwilersee Stand-up-Paddling Yoga (SUP Yoga) praktiziert. Jetzt gibt sie noch einen drauf und macht SUP Yoga auf einem Fluss. Auf der Aare oberhalb der Suhremündung bei Aarau. «Dort fliesst sie recht ruhig. Und es hat im Gegensatz zum See keine Wellen, aber zum Teil Kehrwasser», erklärt Chantal Hänggli. Sie findet, ihr Sport sei auf dem Fluss fast einfacher als auf dem See. Wie das? Vor allem weil die Bretter mittels eines Ankers am Boden fixiert werden. Also wie Schiffe sind.

Und die Sicherheit? Im Gegensatz zum See tragen die Yoga-Schülerinnen und -Schüler auf der Aare immer eine Schwimmweste. Und für den Fall, dass doch jemand ins Wasser fallen sollte, ist ein Rettungsschimmer dabei. Was macht denn der Kick des Aare-Yogas aus? Der Erholungsfaktor sei viel grösser, weil man sich inmitten der Natur befinde, die Ufer seien nahe, berichtet Chantal Hänggli. Das Board sei die Yogamatte, eine kleine Erholungsinsel.

Chantal Hänggli bietet SUP Yoga in Zusammenarbeit mit dem Rolling Rock an. Und das mit Erfolg. Die ersten Kurse fanden anfangs Juni statt. Letzte Woche, als die Fotos gemacht wurden, war eine Lektion bereits ausgebucht. Nächste Woche gehts weiter. Am Dienstag und Mittwoch (natürlich nicht bei Sturm und Regen). Der Sup-Yoga-Plausch kostet 60 Franken – inklusive Brett und Anker.