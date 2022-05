Wynental Viel Glück gehabt: In Teufenthal kam es zu einem Zusammenstoss zwischen Zug und Transportfahrzeug Die Kollision ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Der Bahnübergang ist eigentlich mit einem Lichtsignal gesichert.

Das Industriegebiet Feldmatte wird über das ehemalige Injecta-Areal auf Teufenthaler Boden erschlossen. Die Zufahrt erfolgt über die Gleise. Symbolbild

Aargau Verkehr meldete am Donnerstag Verspätungen auf der Linie S14 (Wynental-Suhrentalbahn) aufgrund eines Unfalles mit einem Strassenfahrzeug. Auf Nachfrage erklärt Mediensprecher Michael Briner, es sei am Donnerstag um 14.15 Uhr beim Bahnübergang Injecta nahe dem Bahnhof Teufenthal zu einer Kollision zwischen einem Miettransporter und einem Zug der WSB gekommen.

«Trotz Schnellbremsung konnte die Kollision nicht verhindert werden», so Briner. «Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden am Strassenfahrzeug und an der Kupplung des Zuges. Unser Zug konnte nach zwölf Minuten weiterfahren. Es kam noch zu kleineren Folgeverspätungen.»

Der Bahnübergang Injecta ist mit einem Lichtsignal gesichert. Ziel sei es, diesen im Rahmen des Projekts Injecta-Areal in Zukunft ganz aufzuheben, so Briner.