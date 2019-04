Es war einen Versuch wert: Als die Billettverkäufe an den Schaltern abnahmen, änderte die WSB das Konzept der Verkaufsstellen. Anstatt sie zu schliessen, wurden sie zu Gemischtwarenläden umfunktioniert.

Manche Verkaufsstellen wurden zu einem Kiosk, wie zum Beispiel in Reinach, wo die WSB 120'000 Franken in die Zusammenlegung mit dem Valora-Kiosk investierte. In Menziken wurde die Verkaufsstelle der WSB zum Dorfladen: Der grösste Kombi-Schalter hatte neben Bahnbilletten auch Lebensmittel, Blumen und Alkohol im Angebot. Auch die Schalter in Oberentfelden, Suhr, Gränichen und Muhen wurden mit dieser Strategie umgewandelt. In Muhen ist auch eine Post-Agentur in die Verkaufsstelle integriert, in Gränichen, Menziken und Reinach können Reisende ihre Post-Pakete in der WSB-Verkaufsstelle abholen. Auch Swisslos-Spiele bis hin zu PMU-Pferdewetten wurden in einzelnen Läden (Suhr, Oberentfelden) angeboten. Mehrere Gemeinden unterstützten die Geschäfte finanziell.

Zu wenig Verkäufe

Mit der Investition in die Verkaufsstellen und der Ausweitung des Sortiments wollte die WSB die Schliessung der Schalter verhindern. Der Laden bei der Haltestelle Oberentfelden Engelplatz war der erste von der WSB in Eigenregie geführte Laden. Er wurde im April 2008 eröffnet. Nun scheint die Rettung der bedienten Verkaufsstellen gescheitert zu sein. Wie Aargau Verkehr AG (AVA) mitteilt, werden Ende Jahr die Verkaufsstellen Gränichen und Oberentfelden Engelplatz geschlossen, weil die Verkaufszahlen trotz der Ausweitung des Sortiments sanken. «Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben entschieden, das Verkaufsstellennetz im Wynental und Suhrental um je eine Verkaufsstelle zu reduzieren», heisst es in der Mitteilung. Als Gründe gibt das Unternehmen die zunehmende Digitalisierung an. Die Bahnreisenden würden ihre Billette zunehmend via App und nicht mehr an den bedienten Verkaufsstellen kaufen.

Ob noch weitere Verkaufsstellen schliessen werden, ist nicht bekannt. «Alle bestehenden Verkaufsstellen werden sporadisch und eingehend analysiert bezüglich Umsatz, Potenzial und Kostendeckung», heisst es.