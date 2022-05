Wynental Praktisch unbestritten: Die Fusion von Menziken und Burg wird Tatsache Schon an der Gmeind und jetzt an der Urne zeigten sich die Stimmberechtigten der beiden Dörfer sehr fusionswillig.

So einig wie hier im Februar an der Gmeind in Burg waren sich die Stimmberechtigten nun auch an der Urne. Pascal Bruhin (pbr)

Selten verlief eine Fusion im Aargau derart einmütig. Bereits an der Gemeindeversammlung war das Resultat deutlich, beide Dörfer sagten Ja. An der Urne segneten nun die Stimmberechtigten sowohl in Menziken als auch in Burg die Fusion per 1.1.23 ab.

In Menziken sagten 849 Stimmberechtigte Ja und 241 Nein. Das ergibt einen Ja-Stimmenanteil von fast 78 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 32,5 Prozent, was für eine Entscheidung erstaunlich wenig ist. Menziken hat 3363 Stimmberechtigte.

In Burg betrug die Stimmbeteiligung immerhin 43 Prozent. 214 Burgerinnen und Burger stimmten einer Fusion zu, 28 waren dagegen. Das macht einen Ja-Stimmenanteil von über 88 Prozent.