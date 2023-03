Wynental Hago-GV: Viele Neumitglieder und ein guter Ausblick Die Generalversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Oberes Wynental war rappelvoll besetzt. Zusätzlich zum erfreulichen Jahresabschluss gab es noch weitere gute Neuigkeiten.

Jörg Stalder, Hago-Präsident (l.), und sein Vorgänger, FDP-Grossrat Adrian Meier. Bild: Florian Wicki

Der Andrang war enorm: An der Generalversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Oberes Wynental war der Saal des Restaurants Züribeck in Reinach bis auf den letzten Stuhl besetzt. Stolze 53 Aktivmitglieder waren anwesend, zusammen mit den Gästen aus Politik und Wirtschaft immerhin 79 Personen.

Als Tagespräsident und Gastredner wählte der Verein den Vizepräsidenten der Aargauer FDP, den Grossrat Adrian Meier, früher selber Hago-Präsident. Meier freute sich, nun nicht mehr als Arbeitnehmer, sondern eben auch als Unternehmer vor dem Hago sprechen zu dürfen. In seinen Ausführungen gewährte er den Anwesenden Einblicke in Aktualitäten des Aargauer Politbetriebs, sprach etwa den Böhlerknoten oder die an der Kreisschule Reinach-Leimbach kürzlich verhängte Deutschpflicht an.

Der Saal im Restaurant Züribeck war bis auf den letzen Platz gefüllt. Bild: zvg

Neue Weihnachtsaktion in Planung

Nach der offiziellen Eröffnung der Versammlung durch Jörg Stalder inklusive Jahresrückblick präsentierte Kassier Matthias Hediger die Jahresrechnung. Die schloss nicht wie budgetiert mit einem Verlust von 2000 Franken. Stattdessen blieben Ende Jahr über 6200 Franken in der Kasse übrig. Ein Grund sei etwa, dass man mehr Mitgliederbeiträge habe verzeichnen dürfen. Wie die Rechnung wurde auch das Budget für das kommende Jahr – darunter 5000 Franken für die Wynaexpo sowie 4500 Franken für die Weihnachtsaktion – grossmehrheitlich bewilligt.

Im vergangenen Jahr ist der Verein ordentlich gewachsen: So wurden an der Versammlung 18 Neumitglieder mit grossem Applaus begrüsst, darunter etwa das Reinacher Bestattungsunternehmen Luctum. Und schliesslich wurde auch der Vorstand komplettiert – mit Desirée Bühler und Susanne Merz. Nicht mehr angetreten ist Nina Dössegger von der Wynabuchhandlung. Sie war seit 2019 im Vorstand und trat im vergangenen Jahr zurück. Ihre Leistungen für den Verein wurden mit Applaus und Präsent verdankt.

An der Versammlung gab es auch eine Ankündigung: Patricia Siegrist vom Reinacher Mogli und Isabelle Gasparrini vom Senza nehmen sich der diesjährigen Weihnachtsaktion des Hago an. Geplant ist eine Anlehnung an die Märkli-Aktion, die früher im Tal sehr beliebt war und nun eine Wiedergeburt erfahren soll. Gesammelt werden sollen nun aber Sterne statt Märkli, weshalb die Aktion auch «Sternenglanz im Wynental» heissen soll. Die Sterne sollen dann in Hago-Gutscheine umgetauscht werden können. Die Idee kam bei der Versammlung gut an, wie am Applaus zu erkennen war.