Wynental Bauboom hinterlässt Spuren auf den Bauämtern: «Die Durchlaufzeiten der Baugesuche werden immer länger, das ist unbefriedigend» Im Wynental wird derzeit mehr gebaut als in den letzten 50 Jahren zusammen. Das hat Folgen für die Gemeinden, aber auch für die Bauherren. Denn die Bearbeitung ihres Baugesuchs dauert immer länger. Eine unbefriedigende Situation.

Der Bauboom im Wynental – hier die Baustelle des ehemaligen Restaurants Waag in Menziken – sorgt für Mehraufwand auf den Bauämtern. Pascal Bruhin

(8.12.2021)

Der Bauboom im Wynental, über den die AZ kürzlich berichtete, hinterlässt auch auf den Bauverwaltungen der einzelnen Gemeinden ihre Spuren. Die Abteilungen laufen ob der schieren Menge an Baugesuchen, die eingehen, am Limit, suchen händeringend nach Personal, um den administrativen Aufwand zu bewältigen.

So auch in Menziken, das nun nebst dem Leiter Bau und Planung, Luigi Antonuccio, einen stellvertretenden Leiter einstellen will. «Für uns wurde es immer deutlicher, dass wir etwas machen müssen», sagt Gemeindeammann Erich Bruderer auf Anfrage. Denn die immer höher werdende Zahl an eingereichten Baugesuchen führt bei gleicher Anzahl Personal zu Verzögerungen. «Die Durchlaufzeiten der Baugesuche werden immer länger, das ist weder für uns noch für den Bauherr befriedigend», so Bruderer.

In der Krise investiert der Schweizer in sein Eigenheim

Die Baugesuche beinhalten aber mitnichten nur Projekte betreffend Ein- oder Mehrfamilienhäuser. «Es ist ja nicht so, dass nur Wohnungen gebaut werden», schreibt Martin Wernli, Leiter der Reinacher Bauverwaltung. Es sei derzeit ein regelrechter Corona-Boom zu beobachten: «Kann der Schweizer nicht fort, wird munter in das Eigenheim investiert, der Garten aufgehübscht, die Heizung saniert, ein Carport für das neue Wohnmobil gebaut», so Wernli.

So habe sich etwa die Anzahl Gesuche für den Ersatz von Ölheizungen, die durch Wärmepumpen ersetzt werden, in den letzten zwei Jahren jährlich verdoppelt. Zudem betont Wernli, dass die Qualität der eingereichten Baugesuche laufend abnehme. «Das ist für eine schnelle Bearbeitung auch nicht förderlich», hält er fest. Und führt ebenfalls zu Mehraufwand für die Verwaltung, wenn den Gesuchstellern hinterhertelefoniert werden muss.

Geeignetes Personal ist schwierig zu finden

Für diesen gesamten Mehraufwand bräuchte es auch mehr Personal, doch das ist im ausgetrockneten Markt schwer zu finden, wie Reto Müller, Leiter der Bauverwaltung Region Kulm, zuständig für die Gemeinden Unterkulm, Oberkulm, Teufenthal und Dürrenäsch, schreibt: «Die Arbeitsbelastung der Bauverwaltung ist seit Jahren hoch, und geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schwierig zu finden.»

Glück hat man da in Menziken. Wie Ammann Bruderer bestätigt, habe man innert kürzester Zeit eine Bewerbung erhalten, «die zu 100 Prozent den Anforderungen entspricht». Bruderer freut sich, dass wohl schon bald die Arbeitslast von Bauverwalter Luigi Antonuccio auf zwei Köpfe verteilt wird und dadurch die Baugesuche wieder schneller bearbeitet werden können.