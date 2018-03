Ende November hat die Gränicher Einwohnergemeindeversammlung noch mit 256:221 Stimmen Ja gesagt zu einem Verpflichtungskredit für Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Eingesetzt werden sollten die gutgeheissenen 144 000 Franken für Tempo 30 in den Wohnquartieren und ein Zohnenfahrverbot in der Bleien.

Die Tempo-30-Gegner mit Finanz-Analyst Dominik Locher haben darauf das Referendum ergriffen und vor der Urne nun einen deutlichen Sieg errungen. Der Verpflichtungskredit wurde mit 1697 Nein-Stimmen zu 1080 Ja-Stimmen abgelehnt. Das entspricht einem Nein-Stimmen-Anteil von 61 Prozent, die Stimmbeteiligung betrug 56 Prozent.

Umstritten war die Einführung von Tempo 30 vor allem deswegen, weil die Fussgängerstreifen in der neuen Zone hätten aufgehoben werden müssen. Für die Gegner war das ein Sicherheitsrisiko. Anders als in Begegnungszonen mit Tempo 20 und auf Fussgängerstreifen sind Fussgänger in Tempo-30-Zonen gegenüber dem motorisierten Verkehr nicht vortrittsberechtigt. Der Gemeinderat vertrat die Meinung, dass die Aufhebung der Streifen dennoch die Sicherheit erhöhen würde, weil sie dazu führe, dass Fussgänger die Stelle des Übertritts frei wählen können.