Am Bahnhof Aarau steht seit dem 1. April ein Klavier. Ein bitzeli hilfloses Geklimper, «Alle meine Entelein» oder den Kotelett-Walzer hört man als regelmässiger Bahnhof-Gänger öfter – richtige Schmankerl für die Ohren hingegen selten.

Nicht so gestern: Zwei Schülerinnen aus Schöftland nutzten am Donnerstagnachmittag die Chance, sich ans freie Klavier zu setzen – und zwei Ständchen zum Besten zu geben. Chris Erismann und Nina Rufer, 14 und 15 Jahre alt, performten gemeinsam «Rolling in the Deep» von Adele und «Stay» von Rihanna. Eine Passantin nahm den Auftritt mit ihrem Handy auf und stellte das Video auf Twitter. Von da aus verbreitete es sich in den Sozialen Medien.